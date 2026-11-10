La Plata: lo mordió un perro, sacó un cuchillo y apuñaló al dueño
El agresor, de 18 años, fue detenido por tentativa de homicidio tras la violenta reacción luego de la mordedura de la mascota.
Un brutal episodio conmociona a los vecinos de La Plata, donde un joven de 18 años apuñaló al dueño de un perro porque el animal lo había mordido. El atacante quedó detenido por tentativa de homicidio y la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital.
La violenta escena se registró el sábado en la zona de 159, entre 414 bis y 415, localidad platense de Arturo Seguí. De acuerdo con fuentes policiales, todo comenzó cuando el joven caminaba por la vereda y fue mordido por un perro.
Ante esta situación, el chico y el dueño del animal comenzaron una discusión verbal que rápidamente derivó en una pelea a los golpes. Sin embargo, la violencia escaló cuando el menor sacó un cuchillo tipo carnicero y le propinó al menos tres puñaladas al hombre, que resultó herido en la espalda, a la altura del omóplato.
Pocos minutos después, efectivos del Comando de Patrullas Norte se apersonaron en el lugar y se llevaron detenido al atacante. También le secuestraron el cuchillo de carnicero de 20 centímetros con mago blanco.
La víctima tuvo que ser llevada a un hospital
En paralelo, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) de La Plata llegó hasta el sitio del ataque para atender al hombre herido.
Luego de que los médicos revisaran sus lesiones y le brindaran los primeros auxilios en el lugar, se dispuso que el hombre fuera trasladado al Hospital San Roque de Gonnet para que recibiera atención médica especializada. Según se informó, durante el trayecto la víctima se encontraba consciente y permanece internada fuera de peligro.
En tanto, el detenido fue trasladado a la comisaría Duodécima y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como tentativa de homicidio y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, a cargo del fiscal Juan Menucci, quien convalidó el procedimiento policial.
El acusado deberá prestar declaración indagatoria durante este martes, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.
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