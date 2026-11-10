La Plata: lo mordió un perro, sacó un cuchillo y apuñaló al dueño

Luego de que los médicos revisaran sus lesiones y le brindaran los primeros auxilios en el lugar, se dispuso que el hombre fuera trasladado al Hospital San Roque de Gonnet para que recibiera atención médica especializada. Según se informó, durante el trayecto la víctima se encontraba consciente y permanece internada fuera de peligro.

Hospital San Roque de Gonnet

En tanto, el detenido fue trasladado a la comisaría Duodécima y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como tentativa de homicidio y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, a cargo del fiscal Juan Menucci, quien convalidó el procedimiento policial.

El acusado deberá prestar declaración indagatoria durante este martes, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.