Murió Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata, a los 83 años

Las polémicas declaraciones de Héctor Aguer

Durante su trayectoria, Aguer se convirtió en una de las voces más reconocibles del sector conservador de la Iglesia católica argentina. Sus posiciones sobre cuestiones sociales, educativas y vinculadas con la sexualidad generaron numerosas controversias.

Entre sus declaraciones más discutidas estuvieron sus críticas a las políticas de salud sexual y reproductiva, la educación sexual y sus opiniones sobre la homosexualidad y las relaciones prematrimoniales.