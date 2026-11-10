Murió Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata, a los 83 años
La Arquidiócesis de La Plata confirmó el fallecimiento del religioso, que estuvo al frente de la Iglesia platense durante 18 años.
Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata, murió este martes 10 de noviembre a los 83 años. La noticia fue comunicada oficialmente por la Arquidiócesis de La Plata, que expresó su pesar por el fallecimiento de quien fuera una de las principales autoridades de la Iglesia católica en la provincia de Buenos Aires.
"Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Mons. Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata", informó la institución a través de un comunicado.
Además, las autoridades eclesiásticas agradecieron por su trayectoria y los años dedicados al ministerio episcopal. Los detalles de las honras fúnebres serán comunicados próximamente.
Quién era Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata
Héctor Aguer nació en Buenos Aires el 24 de mayo de 1943 y fue ordenado sacerdote en noviembre de 1972. En 1992, el papa Juan Pablo II lo designó obispo auxiliar de Buenos Aires y seis años después fue nombrado obispo coadjutor de La Plata.
Finalmente, el 12 de junio de 2000 asumió como arzobispo de esa ciudad, responsabilidad que mantuvo durante 18 años. En junio de 2018, el papa Francisco aceptó su renuncia por razones de edad y fue sucedido por Víctor Manuel Fernández, conocido como "Tucho". Desde entonces, Aguer conservó el título de arzobispo emérito y continuó vinculado a distintas actividades de la Iglesia.
Las polémicas declaraciones de Héctor Aguer
Durante su trayectoria, Aguer se convirtió en una de las voces más reconocibles del sector conservador de la Iglesia católica argentina. Sus posiciones sobre cuestiones sociales, educativas y vinculadas con la sexualidad generaron numerosas controversias.
Entre sus declaraciones más discutidas estuvieron sus críticas a las políticas de salud sexual y reproductiva, la educación sexual y sus opiniones sobre la homosexualidad y las relaciones prematrimoniales.
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