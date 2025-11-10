La Plata: motochorros arrastraron a una joven y la golpearon para robarle

El hecho de inseguridad ocurrió el sábado a la madrugada en avenida 38 entre 2 y 3, cuando la víctima y su pareja fueron sorprendidos por dos delincuentes a bordo de una moto. “Le grité a mi novio que empecemos a correr y corrimos uno para cada lado. El de la moto lo siguió a él y el que se bajó me siguió a mí", contó la joven al medio plantense 0221.