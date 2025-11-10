La Plata: motochorros arrastraron a una joven y la golpearon para robarle
La víctima fue perseguida durante varios metros hasta que uno de los ladrones comenzó a agredirla. Tras los gritos de la mujer, los vecinos intervinieron y evitaron el robo.
Una joven fue víctima de un brutal intento de robo en la ciudad de La Plata cuando dos motochorros la golpearon, la arrastran por la vereda y amenazaron con dispararle mientras intentaban arrebatarle la cartera. La dramática secuencia quedó registrada por cámaras de vigilancia y los vecinos intervinieron y evitaron el asalto.
El hecho de inseguridad ocurrió el sábado a la madrugada en avenida 38 entre 2 y 3, cuando la víctima y su pareja fueron sorprendidos por dos delincuentes a bordo de una moto. “Le grité a mi novio que empecemos a correr y corrimos uno para cada lado. El de la moto lo siguió a él y el que se bajó me siguió a mí", contó la joven al medio plantense 0221.
Mientras intentaba escapar, la joven tropezó y cayó al suelo. El delincuente, con un arma en la mano, comenzó a arrastrarla para intentar robarle. En medio de la situación, la víctima empezó a gritar en pedido de auxilio.
Toda la secuencia quedó grabada en un video registrado por una cámara de vigilancia ubicada en una de las viviendas. En las imágenes no solo se observa el brutal accionar de los ladrones sino también se escuchan los desgarradores gritos de la joven y una alarmante amenaza: “¡Dale un tiro, dale un tiro, dale un tiro!”, le repetía constantemente el ladrón que manejaba la moto a su compañero.
Segundos después, alertados por los constantes pedidos de ayuda, los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Al percatarse de la situación, corrieron para ahuyentar a los delincuentes y asistir a la víctima, que permanecía tendida sobre la vereda mientras de fondo se escuchaba la alarma vecinal.
"Los vecinos me escucharon y los chorros se fueron porque salieron a ayudarme", detalló la joven que sufrió golpes debido al forcejeo con el ladrón, pero no requirió asistencia médica. Hasta el momento, delincuentes no fueron identificados.
