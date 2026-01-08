Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 8 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buenas condiciones del clima y un leve descenso de las temperaturas.
A la espera de un fin de semana con clima inestable, la semana continúa este jueves con buenas condiciones y un leve descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se espera un jueves con buen clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y nublado en la tarde y noche; pero con un termómetro que rondará entre 17 grados de mínima y 24 de máxima.
El pronóstico del tiempo en el AMBA
Cambió el pronóstico del SMN y se adelantó el regreso de las precipitaciones para este viernes 9 de enero. El cierre de la semana se anticipa con cielo nublado en las primeras horas y probabilidad de tormentas aisladas en la tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas serían de entre 19 y 25 grados.
El mal clima se quedaría durante el sábado, con todavía pronósticos de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas para la tarde y noche. Las temperaturas rondarán de entre 19 grados de mínima y 25 de máxima.
A partir del domingo se espera por la recomposición de las condiciones climáticas en el AMBA. El cierre del fin de semana sería con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 19 grados y una máxima de 28.
El termómetro tendrá a ir en ascenso a partir de la próxima semana. Así, el lunes se espera con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 31 de máxima; mientras que el martes tendría cielo despejado, con marcas de entre 23 y 33 grados.
