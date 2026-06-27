La Plata: un motociclista perdió la vida tras un choque en cadena

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del siniestro, la motocicleta habría impactado inicialmente contra el Volkswagen Senda, que era conducido por Fernando García Campos. Ese golpe habría provocado la caída del conductor de la moto sobre la calzada, y momentos después, habría sido arrollado por la camioneta Renault Alaskan, al mando de Carolina Báez.