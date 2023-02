La Plata: apareció otro video de la madre que golpea brutalmente a su hijo de un año

chica maltrata a su hjijo melchor romero

Aunque se trata de un maltrato infantil sistémico, la investigación penal se inició el jueves cuando personal policial acudió a una denuncia por un conflicto familiar en una vivienda de las calles 525 y 157, en la mencionada localidad platense.

Al llegar, los policías se enteraron de que un bebé de un año habría sufrido una brutal golpiza por parte de la madre.

Los efectivos del Comando de Patrullas certificaron las lesiones del nene, quien presentaba golpes en zona bucal, dos hematomas en la mejilla Izquierda y un rasguño en brazo derecho, los que habrían sido provocados por su progenitora.

Ante esta situación, y con la intervención de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil y el Juzgado de Familia, se dispuso el inicio de una causa por lesiones y que el niño sea puesto en un hogar de resguardo a cargo del Servicio de Niñez.

El escalofriante video y la indignante justificación

El primer video se conoció el viernes pasado y quien filmó la secuencia fue la cuñada de la joven, quien publicó los videos. En una de las filmaciones se ve como la madre golpea en reiteradas oportunidades a su hijo, mientras estaba comiendo y el niño lloraba desconsoladamente.

"¡No lo podés callar así, tiene 2 años!”, se le escucha decir a la amiga de la agresora al final de la desesperante escena y mientras filmaba toda la secuencia, aparentemente sin que la madre del niño se diera cuenta de que todo estaba quedando registrado. Incluso, antes de llegar a ese punto, se ve que la madre estaba sentada al borde de la mesa y, mientras comía, le dio varios golpes en la cabeza al niño. “¡Callate la boca!”, le repitió la madre al pequeño, una y otra vez.

“¡Ojo con pegar porque yo te filmo, ¡ojo! ¡Venite acá conmigo, vení!”, intentó intervenir quien filmó el video, llamando al niño para alejarlo del peligro de su madre. Disimuladamente y sin que la agresora se diera cuenta, su cuñada había comenzado a filmar todo.

El llanto, el dolor y los gritos del niño se hicieron cada vez más desgarradores, pero -lejos de apiadarse-, su madre siguió comiendo como si nada. Ya en la cocina, la amiga de la adolescente de 17 años -quien seguía filmando- le recriminó que no podía golpear así a su hijo.

“¡’Me saca’ no, amiga! Lo vas a terminar matando, boluda”, le reprochó la segunda joven a la madre del niño cuando ya el pequeño no estaba cerca de la adolescente y ambas estaban en la cocina de la casa. Toda esta escena también quedó grabada. “No para de llorar, no para de llorar”, intenta justificarse la agresora. “Bueno, pero así no lo podés callar, boluda. ¡Le bajaste el diente! Dos años tiene, amiga”, le recrimina una vez más su amiga y cuñada.