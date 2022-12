La Plata: declaran de interés cultural la esquina donde se construyó el primer momo

"Sin ese primer muñeco, hoy la tradición no sería lo que es. Estamos en récord de momos inscriptos con relación a los últimos años gracias a un vecino como Luis que nos contagió las ganas por hacer algo distinto y divertido para todas las familias", sostuvo Martiniano Ferrer Picado, secretario de Cultura y Educación de la comuna platense.

Cabe destacar que el primer muñeco se realizó en 1956, en la puerta del almacén y bar "Los Obreros", perteneciente a Luis Tórtora, ubicado en la mencionada intersección, para homenajear a un jugador de Defensores de Cambaceres.

"Me siento totalmente orgulloso del reconocimiento. Es un homenaje a mi padre, quien inició la tradición que se multiplicó tantas veces y que hoy es algo infaltable en la ciudad de La Plata", expresó Roberto Tórtora. "Estoy convencido que la tradición no murió, está totalmente a pleno. La tradición significa el muñeco que se hace con madera, que lo pegamos con harina y agua, el que se hace con esfuerzo. Hoy veo las caras de los chicos con la misma alegría que teníamos nosotros al ver cómo van creciendo las estructuras", concluyó.

Con el correr del tiempo, la tradición se extendió por toda la ciudad y se mantiene manifestando el arte efímero y callejero. Año tras año se superan las expectativas con la creatividad, temáticas y armados que llevan adelante los vecinos responsables de su construcción.

En este año, son un total de 78 los muñecos anotados en el registro de la Municipalidad de La Plata, la cifra más alta de inscriptos de los últimos 6 años. Las representaciones de Lionel Messi, el 'Dibu' Martínez y la Copa del Mundo serán las temáticas principales de las estructuras, que también lucirán figuras de cine, referentes de la música y dibujos animados clásicos.