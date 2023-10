La Plata: el Batman solidario denunció que no lo dejaron entrar al Hospital de Niños

“Al preguntar los motivos me dicen que la dirección no me permitía el ingreso ya que debía identificarme ante ellos. Al no encontrarse ningún directivo en ese momento me dicen que vuelva al día siguiente sin mascara”, indicó el hombre a través de un posteo en su perfil de Facebook.

batman solidario

Según contó, personal de seguridad le mostró una nota “sin firma supuestamente con la prohibición” de su ingreso: “Entiendo que están cumpliendo una orden, pero no la comparto, ya que este personaje hace más de 10 años visita a las familias internadas para realizar innumerables acciones solidarias sin pedir nada a cambio”.

En el posteo, el Batman solidario de La Plata compartió una foto de la carta que le entregó el personal de seguridad en la que se indica: " Por medio de la presente, indico que a partir del día de la fecha no se permitirá ingreso a la institución a personas con máscaras, sin identificación".

batman solidario

A raíz de esto, el hombre decidió evitar confrontamientos y se fue: “Por tal motivo ante la situación decidí retirarme, pero estoy haciendo las averiguaciones pertinentes para saber fehacientemente el trasfondo de la medida”, aclaró.

“Lamentablemente les anuncio que Batman Solidario dejará de realizar las visitas semanales hasta próximo aviso”, indicó.

Por último, escribió: “Sé que están esperando mi visita niños con problemas de salud no tan graves, pero también quienes están hace meses y lamentablemente pasando un momento muy duro y triste, espero que les puedan explicar a ellos la situación, creo que no hay nada más difícil para un padre que tener un hijo sin salud. Siempre me manejé con respeto, honestidad y transparencia. En cada sala que visité siempre pedí permiso al médico a cargo si me permitía pasar y jamás tuve una respuesta negativa o queja”.