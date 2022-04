Le robaron las cenizas de su abuela y pide ayuda para recuperarlas: "No puedo dormir"

cenizas abuela

"Le pido a los vecinos que estén atentos, en la ruta, la calle, la vereda, los recolectores de basura. Necesito recuperar a mi abuela. El auto sé que no lo voy a recuperar, pero lo que necesito es la urna con los restos de mi abuela", suplicó Patricia en diálogo con C5N.

Patricia seguró que: "Nosotros estamos en 9 entre 58 y 59. El auto a las 23.27 se lo llevaron, pega la vuelta en el diagonal 73, agarra calle 8, pasa 62 y ahí se perdió de vista. Necesito un seguimiento de esas cámaras", sostuvo. El auto es un Twingo color verde turquesa, patente SEC 915. La denuncia está radicada en la Comisaría Novena de La Plata.

La abuela de Patricia falleció en 2016. La mujer aclaró que no se movilizaba siempre con la urna, sino que la estaba trasladando desde su casa hasta el domicilio de su mamá. Desde que ocurrió el robo está en estado de shock.

"Me siento perdida. Hace una semana que no puedo dormir, no estoy bien, no puedo hacer mis actividades. Yo he vivido en varios lugares y siempre mi abuela o mi abuelo siento que nos acompañan. En momentos donde uno más crisis tiene o más triste se siente, necesita estar cerca de ellos", explicó.

Patricia también hizo un pedido desesperado a los delincuentes que se llevaron el auto. "Les pido encarecidamente que sean solidarios aunque sea un chiquitito, que piensen en su familia. Muchos podrán tomárselo a risa, pero es nuestro sentimiento familiar y necesitamos que la dejen aunque sea en algún lugar para que alguien la encuentre y llame al 911", concluyó.