Muerte de Daiana Abregú: rechazan la eximición de prisión de cinco policías investigados

El abogado Sergio Roldán, representante de la familia de la joven, explicó al canal C5N que la jueza de Garantías de Azul Fabiana San Román denegó la "eximición de prisión que habían solicitado los cinco funcionarios" involucrados en el expediente.

"Indudablemente nos sigue dando la derecha al señor fiscal y a nosotros para que podamos seguir avanzando en la causa y lograr lo que buscamos, que son las detenciones de quienes tuvieron responsabilidades", afirmó el letrado.

Roldán aseguró que la decisión de la jueza San Román está relacionada con que "no está determinado de qué se los va a acusar realmente como para poder eximirlos de prisión, porque posiblemente la responsabilidad por la que tengan que responder tenga que ser una pena alta en expectativa".

Por último, el abogado señaló que cree que "es inminente la detención" de los sospechosos de haber cometido un crimen.

Marcha en La Plata

Al respecto, familiares y amigos de Daiana marcharon por la ciudad de La Plata para que la causa, actualmente caratulada como "averiguación de causales de muerte", sea recaratulada como "homicidio".

"Nadie se suicida en una comisaría", rezaba el cartel que sostuvieron los manifestantes durante la concentración. "Ella tenía planeado venir a vivir conmigo a La Plata porque allá no conseguía trabajo, no creemos que se haya matado, nunca hubiera dejado solo a su hijo, no tenía motivos", dijo Antonella Abregú, hermana de Daiana, en declaraciones periodísticas durante la movilización.

La joven explicó que Daiana "ya había estado dos o tres veces en esa comisaría, porque en Laprida por cualquier cosa te llevaban por contravención, los golpeaban y los dejaban salir tranquilos luego".

"Ella no volvió a la casa, llegó un patrullero a decir que la encontraron sin vida en el calabozo y eso no estaba en su personalidad", aseguró.

La hermana de Daiana la describió "como alguien alegre" que "vivía sacándose fotos" y que jugaba al fútbol con su hijo.

"Por su personalidad es increíble que se haya suicidado, jamás dejaría solo al hijo. No es lógico que digan que se ahorcó con su campera de jean desde una ventana de un metro, sentada, es ilógico, expresó la joven y agregó: "No vamos a creer lo que dicen".

La muerte de Daiana Abregú

Daiana Abregú fue hallada ahorcada en una celda de la Estación de Policía Comunal de Laprida, una localidad ubicada a 430 kilómetros al sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

La joven fue aprehendida el 6 de junio último cerca de las 7 de la mañana porque se encontraba alcoholizada y realizando disturbios en plena vía pública.

Tras su detención por una contravención, se dio intervención al Juzgado de Paz de Laprida, a cargo de la jueza Marina Saint Martín.

Los voceros añadieron que cerca de las 16 un subinspector ingresó al calabozo y halló ahorcada a Abregú, por lo que dio aviso al sistema de emergencias médicas, que arribó al lugar y, tras intentar reanimarla durante 20 minutos, confirmó su fallecimiento.

La Policía Científica, a cargo de las pericias, incautó dentro de la celda la campera con la cual presuntamente se ahorcó la joven, que le pertenecía, mientras que la autopsia realizada en la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Azul arrojó que falleció producto de un paro cardíaco por asfixia mecánica y que no presentaba otra lesión externa.

Por el caso no hay detenidos pero cinco policías están bajo sospecha por haber estado de guardia ese día.