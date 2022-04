Un acusado de enviar fotos de sus genitales a mujeres se anotó en la UNLP

“Nos quieren dejar sin protección”, reclamaron las víctimas luego de conocerse que la Justicia podría considerarlo “inimputable”.

El hecho fue denunciado, entre otras víctimas, por la abogada especialista en violencia digital y además víctima del hombre, Florencia Zerda, quien en su cuenta de Twitter contó lo sucedido.

“Este señor, José Derman, hace meses me viene amenazando y enviando fotos y videos de sus genitales a mí y a muchas otras mujeres, principalmente feministas. Tiene causas en trámite ya avanzadas. Si estás siendo acosada por él, contactate conmigo”, escribió Zerda en noviembre del 2021.

La abogada contó que tras su denuncia pública recibió mensajes de mujeres de la ciudad de La Plata así como también de países como España y Brasil: “Se contactaron alumnas de la facultad, que no fueron acosadas, pero tienen miedo”, indicó luego de que se conociera que Derman se había anotado en la UNLP.

La causa, que lleva adelante la Fiscalía Penal y Contravencional N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en violencia de género, está caratulada como “hostigamiento digital” podría cerrarse por considerar al acusado inimputable.

“Les voy a contar que la Justicia le practicó una pericia que determinó que no comprende lo que hace y quieren cerrar la causa”, informó Zerda en Twitter.

Agregó que “desde las querellas apelamos y pedimos una junta médica, ya que consideramos que está en perfecto estado y es peligroso”.

“Las mujeres que son agredidas por personas que la Justicia declara inimputables no tienen protección alguna. A ellos no se les hace seguimiento ni tratamiento serio y es muy difícil lograr una internación”, expresó.

La abogada consideró que la falta de accionar de la Justicia es “una aberración”: “Ahora tenemos una restricción de acercamiento y de contacto digital, es decir que tiene orden de no contactarnos a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, informó a TN.

Y explicó: “Si se archiva la causa, esa medida cautelar queda archivada también. Nos obliga a peticionar una nueva medida por fuera de este expediente, lo que implica un obstáculo en el acceso a la Justicia de las mujeres víctimas de violencia de género”.

Remarcó que “a criterio de la perito mía está ubicado en tiempo y espacio: entiende lo que hace y cree que está bien”.

La abogada indicó que, si la Justicia Penal cierra la causa por considerar a Derman inimputable, el caso pasaría al fuero Civil, donde una Junta Médica le indicaría el tratamiento. Sin embargo, explicó también que “el tratamiento no es obligatorio, es sugerido, es decir que lo va a hacer solo si quiere. Además en la causa civil nosotras no podríamos intervenir como víctimas, no tenemos legitimación”.

La respuesta de la Universidad de La Plata

La Secretaría Académica de la facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata confirmaron que José Derman era uno de los ingresantes e indicaron a TN que el denunciado “está en proceso de notificación” sobre las medidas que se tomen.

“La postura es visibilizar estas situaciones en general. En la Universidad hay un protocolo de atención ante situaciones de violencia de género y de discriminación y un programa que determina cómo actuar. Y la facultad de Humanidades ha tenido un papel activo en implementar estas políticas. Nuestra perspectiva es dar reconocimiento”, dijeron.