La producción de Luis Novaresio consiguió pasajes y alojamiento para sobrinos del papa Francisco

El joven contó que la familia de Jorge Bergoglio no había podido viajar desde Argentina hacia el Vaticano para despedir los restos de Francisco durante el funeral, que durará hasta el viernes, así como tampoco para la sepultura de sus restos, prevista para el sábado.

“Nunca pudimos viajar. No se puede, no podemos. Estoy tratando a ver si puedo viajar”, comentó Mauro.

luis novaresio papa francisco

Frente a esta situación, Novaresio decidió intervenir: “Humildemente, en nuestro programa de A24 les conseguimos dos pasajes y dos alojamientos. Igual, da vergüenza la actitud de los que deberían”, escribió hoy en su cuenta de la red social X.

novaresio viaje 1.png

A través de la misma vía, y al igual que había hecho en su programa de A24, el periodista cuestionó que el Gobierno no les haya ofrecido ayuda a los familiares directos del Papa para que pudieran viajar.

En otro mensaje, el periodista mostró su indignación por la falta de acción oficial: “Se quejan ante las autoridades del canal porque no les gusta un adjetivo que se usa con ellos, pero no ven que el sobrino de sangre del Papa no tiene ni un mango para viajar al funeral. No se quejan ni llaman a nadie”.

novaresio.png

Novaresio también agradeció la gestión de una agencia de viajes que donó dos pasajes y su equipo de producción en A24, conformado por “Maxi, Melina, Colomba, Fausto y otros”, que gestionó el alojamiento.