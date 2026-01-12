Crimen en Tulum: la Justicia mexicana apunta a una posible vinculación con el narcomenudeo

Jonatan Emanuel Minucci

Jonatan Emanuel Minucci recibió múltiples impactos de bala en el cuello, la cara, los brazos y el pecho. A pesar de haber recibido atención médica en el lugar y de ser trasladado de urgencia, su estado era crítico. Permaneció internado durante algunas horas, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas. Los otros dos heridos, identificados como Deyran de Jesús “N”, de 30 años, y Saúl “N”, de 34, quedaron en observación médica en el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen.

La víctima era oriunda de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, y se había mudado a Tulum hacía apenas dos meses. Según relataron sus allegados, había viajado a México con la idea de trabajar durante la temporada alta para juntar dinero y luego regresar a la Argentina. Minucci esperaba su primer hijo y tenía planeado volver en febrero, con el proyecto de abrir su propia peluquería en la ciudad de San Lorenzo.