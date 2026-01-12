Crimen en Tulum: la Justicia mexicana apunta a una posible vinculación con el narcomenudeo
La Fiscalía de Quintana Roo reveló la principal hipótesis en la investigación por el asesinato del peluquero argentino Jonatan Emanuel Minucci.
La investigación por el asesinato de Jonatan Emanuel Minucci, el peluquero argentino de 37 años que murió tras un tiroteo en un bar de Tulum, avanza bajo una hipótesis central que genera impacto y preocupación. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que la principal línea de investigación analiza una posible relación del crimen con actividades de narcomenudeo, aunque aclaró que no se descartan otras hipótesis mientras continúan las diligencias.
El comunicado oficial difundido por las autoridades mexicanas detalló que se abrió una carpeta de investigación “por el delito de homicidio calificado en agravio de un masculino, trabajador temporal”, ocurrido en las inmediaciones de un evento de música en el municipio de Tulum. Según indicaron, investigadores y autoridades de los tres niveles de Gobierno trabajan de manera coordinada para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque armado que terminó con la vida del ciudadano argentino.
El impacto del crimen se sintió con fuerza tanto en México como en la Argentina. Tras ser notificado el consulado argentino en ese país, la familia de Jonatan inició una colecta solidaria para poder repatriar sus restos y despedirlo en Santa Fe. El caso despertó además un fuerte debate sobre la violencia armada en zonas turísticas y la exposición de trabajadores temporales a situaciones de alto riesgo.
Mientras la fiscalía avanza con las pericias y la recolección de testimonios, la hipótesis vinculada al narcomenudeo se mantiene como eje central de la investigación. Sin embargo, las autoridades remarcaron que el expediente sigue abierto y que no se descarta ninguna línea hasta esclarecer por completo el ataque que terminó con la vida de Jonatan Emanuel Minucci, un joven argentino que había viajado en busca de una oportunidad y cuyo proyecto quedó truncado de manera trágica.
Mataron a un peluquero argentino en un tiroteo en un bar de Tulum
El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 14, cuando dos agresores que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra trabajadores de un festival de música electrónica que se desarrollaba en el Cenote Vésica, en el estado de Quintana Roo. Testigos del episodio relataron que se escucharon hasta ocho disparos de un arma calibre 9 milímetros, lo que generó escenas de pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Como consecuencia del ataque, tres personas resultaron heridas, entre ellas Minucci.
Jonatan Emanuel Minucci recibió múltiples impactos de bala en el cuello, la cara, los brazos y el pecho. A pesar de haber recibido atención médica en el lugar y de ser trasladado de urgencia, su estado era crítico. Permaneció internado durante algunas horas, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas. Los otros dos heridos, identificados como Deyran de Jesús “N”, de 30 años, y Saúl “N”, de 34, quedaron en observación médica en el Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen.
La víctima era oriunda de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, y se había mudado a Tulum hacía apenas dos meses. Según relataron sus allegados, había viajado a México con la idea de trabajar durante la temporada alta para juntar dinero y luego regresar a la Argentina. Minucci esperaba su primer hijo y tenía planeado volver en febrero, con el proyecto de abrir su propia peluquería en la ciudad de San Lorenzo.
