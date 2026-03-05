Adiós a un espacio de felicidad de las familias en los 2000: quebró Garbarino
La empresa había presentado el concurso preventivo en 2021, pero la instancia se agotó esta semana. Llegó a tener 5.000 empleados y 300 sucursales.
Uno de los lugares en el que las familias paseaban durante los 2000 y compraban un electrodoméstico en cuotas no existe más. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 resolvió esta semana declarar la quiebra de la firma de venta de electrodomésticos al no producirse una oferta satisfactoria para la reestructuración de sus deudas en el marco del concurso preventivo iniciado en 2021.
La decisión fue tomada por el juez Fernando D'Alessandro tras fracasar el último intento de salvataje de la compañía, que en su mejor momento llegó a tener 300 locales y más de 5.000 empleados en todo el país.
Hoy en día Garbarino tiene apenas tres puntos de venta y 18 empleados que lidian con el consumo online y la postventa.
La tienda original, ubicada en la calle Uruguay al 552, abrió en 1951 y todavía figura en la web oficial de la compañía como una de las sucursales abiertas al público, aunque probablemente no por mucho tiempo.
Las otras dos tiendas físicas que siguen abiertas son las de Belgrano, sobre Avenida Cabildo 2025, y el outlet de la calle Potosí 4138, en Almagro.
En los tres casos, la justicia designará a un síndico concursal que se encargará de revisar los locales para hacer un inventario, con el poder de recurrir incluso a la Policía de la Ciudad si fuese necesario.
Es que a partir del fallo del 4 de marzo pasado la compañía quedó automáticamente desapoderada de la administración de sus bienes, informó el sitio Ámbito. En su lugar, la justicia deberá nombrar a un síndico concursal que se ocupará de identificar y liquidar los activos para intentar pagarle a los acreedores.
Qué pasará con los dueños de Garbarino
Hasta esa fecha, por lo menos, estarán inhabilitados para salir del país los directivos de Garbarino, empezando por el presidente, Carlos Rosales, que adquirió la compañía en 2020.
La medida también alcanzará a la vicepresidenta María Marta Facio y al director Gabriel Rosales, que junto con el titular estarán inhabilitados para ejercer el comercio por el tiempo que dure el proceso de quiebra.
El juez D'Alessandro también ordenó cerrar las cuentas que habían sido abiertas en el banco BBVA durante el concurso preventivo de quiebra, y transferir cualquier saldo al expediente judicial. También quedarán prohibidos pagos o entregas de bienes a la empresa sin autorización del síndico.
La quiebra de una compañía que llegó a tener el alcance de Garbarino encierra cuestiones no sólo en el distrito donde está su sede comercial sino también en otros rincones del país.
Así, el juez ordenó notificar a los registros públicos de propiedad inmueble, de automotor y de marcas en caso de que aparezcan eventuales activos a nombre de la empresa, cuyos bienes seguirán inhibidos.
También se extendió la medida a la provincia de Tierra del Fuego porque Garbarino tuvo o tiene participación accionaria en las sociedades industriales Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A., funamentales para la producción y ensamblado de electrodomésticos en esa provincia.
Quiénes son los acreedores de Garbarino
El juez D'Alessandro abrió la convocatoria para la verificación de créditos de los acreedores de Garbarino, que van desde bancos y proveedores hasta empleados actuales y del pasado que hayan quedado con cuentas pendientes para saldar.
Todos los interesados deberán presentar antes del 24 de junio de 2026 sus reclamos para determinar el pasivo final de la quiebra, y luego el síndico tendrá entre agosto y octubre para presentar un informe al respecto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario