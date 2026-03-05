Adiós a un espacio de felicidad de las familias en los 2000: quebró Garbarino

En los tres casos, la justicia designará a un síndico concursal que se encargará de revisar los locales para hacer un inventario, con el poder de recurrir incluso a la Policía de la Ciudad si fuese necesario.

Es que a partir del fallo del 4 de marzo pasado la compañía quedó automáticamente desapoderada de la administración de sus bienes, informó el sitio Ámbito. En su lugar, la justicia deberá nombrar a un síndico concursal que se ocupará de identificar y liquidar los activos para intentar pagarle a los acreedores.

Qué pasará con los dueños de Garbarino

Hasta esa fecha, por lo menos, estarán inhabilitados para salir del país los directivos de Garbarino, empezando por el presidente, Carlos Rosales, que adquirió la compañía en 2020.

La medida también alcanzará a la vicepresidenta María Marta Facio y al director Gabriel Rosales, que junto con el titular estarán inhabilitados para ejercer el comercio por el tiempo que dure el proceso de quiebra.

El juez D'Alessandro también ordenó cerrar las cuentas que habían sido abiertas en el banco BBVA durante el concurso preventivo de quiebra, y transferir cualquier saldo al expediente judicial. También quedarán prohibidos pagos o entregas de bienes a la empresa sin autorización del síndico.

Electrodomésticos lavarropa heladera frávega garbarino.jpg Cambios en el programa "Precios Transparentes"

La quiebra de una compañía que llegó a tener el alcance de Garbarino encierra cuestiones no sólo en el distrito donde está su sede comercial sino también en otros rincones del país.

Así, el juez ordenó notificar a los registros públicos de propiedad inmueble, de automotor y de marcas en caso de que aparezcan eventuales activos a nombre de la empresa, cuyos bienes seguirán inhibidos.

También se extendió la medida a la provincia de Tierra del Fuego porque Garbarino tuvo o tiene participación accionaria en las sociedades industriales Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A., funamentales para la producción y ensamblado de electrodomésticos en esa provincia.

Quiénes son los acreedores de Garbarino

El juez D'Alessandro abrió la convocatoria para la verificación de créditos de los acreedores de Garbarino, que van desde bancos y proveedores hasta empleados actuales y del pasado que hayan quedado con cuentas pendientes para saldar.

Todos los interesados deberán presentar antes del 24 de junio de 2026 sus reclamos para determinar el pasivo final de la quiebra, y luego el síndico tendrá entre agosto y octubre para presentar un informe al respecto.