Recoleta: cierra una zapatería especializada en tango que llegó a exportar a Japón y Estados Unidos
Con casi 25 años de historia en Recoelta, Comme il Faut cierra a fin de mes y se despide con descuentos y un mensaje sentido de parte de sus creadoras.
Fue una de las casas de zapatos más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, un secreto compartido entre quienes ubican el pasaje Rue des Artisans, en Recoleta, y la clientela desde Estados Unidos o Japón. Pero este mes llega a su fin la historia de Comme il Faut, la zapatería que supo tener su especialidad en calzado para bailar tango.
Al pasaje conocido como la Rue des Artisans (del francés, literal y apropiadamente, la "Calle de los artesanos") se accede por Arenales 1243. Entre sus tiendas de moda y decoración se destaca Comme il Faut, la zapatería de Raquel Coltrinari y Alicia Muñiz.
La marca fue inaugurada en el año 2002, tras el caótico período de la crisis de 2001 y con la visión de Alicia de lograr zapatos de tango que fuesen originales, distintos y a la vez, cómodos para sacar viruta al piso.
La marca creció durante el primer cuarto del siglo XXI con una clientela local y ventas a Estados Unidos, Japón y Europa, y en 2022 vendía alrededor de 15.000 pares por año, aún teniendo en cuenta los resultados de la pandemia.
Pero esta semana las creadoras de Comme il Faut anunciaron el cierre de la tienda para el 30 de octubre, ahora en un contexto de crisis económica que golpeó desde el consumo minorista superfluo hasta las compras de productos básicos, como el calzado o la indumentaria.
"Nos ponemos, como siempre, ‘los mejores zapatos para bailar’ para pensar los próximos pasos", expresaron las creadoras de la marca en un mensaje dirigido a su clientela que fue reproducido por el sitio Infobae esta semana.
Como despedida, la zapatería ofrece pares únicos e irrepetibles a $100.000 en efectivo, hasta agotar stock, y aunque sus creadoras eligieron el "silencio elegante" para bajar el telón, su clientela podrá acercarse hasta fin de mes para una última vuelta por la pista.
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