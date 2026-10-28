Recoleta: cierra una zapatería especializada en tango que llegó a exportar a Japón y Estados Unidos

"Nos ponemos, como siempre, ‘los mejores zapatos para bailar’ para pensar los próximos pasos", expresaron las creadoras de la marca en un mensaje dirigido a su clientela que fue reproducido por el sitio Infobae esta semana.

Como despedida, la zapatería ofrece pares únicos e irrepetibles a $100.000 en efectivo, hasta agotar stock, y aunque sus creadoras eligieron el "silencio elegante" para bajar el telón, su clientela podrá acercarse hasta fin de mes para una última vuelta por la pista.