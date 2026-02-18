La UIA lamentó el cierre de Fate y advirtió: "La apertura sin competitividad destruye empleo"

Críticas a la apertura indiscriminada y el "dumping" asiático

El comunicado apunta directamente a las condiciones desiguales de mercado, haciendo foco en la competencia desleal. "La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia".

La UIA fue categórica respecto a la política comercial vigente: "Cuando esas condiciones no existen, la apertura sin convergencia competitiva termina destruyendo capacidades productivas, empleo y conocimiento acumulado durante décadas".

El pedido de "cancha equilibrada"

Finalmente, los industriales reclamaron "igualdad de condiciones para competir", exigiendo un "esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno".

Si bien reconocieron el desafío de "ofrecer a los consumidores precios y calidades internacionales", aclararon que para lograrlo es necesario un entorno macroeconómico que "acompañe la transformación, para que producir en la Argentina sea tan competitivo como en cualquier otro país".