La verdad detrás de la devoción por los perros: los expertos niegan el afecto desinteresado

Investigaciones reunidas por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos señalan que el contacto con perros y gatos ayuda a equilibrar el organismo: reduce los niveles de cortisol —la hormona del estrés— e incrementa la liberación de oxitocina, fundamental en la creación de lazos afectivos. A esto se le añaden hábitos positivos como la actividad física mediante los paseos, la contención emocional y la creación de rutinas estables, un factor clave para quienes viven solos.

No obstante, los expertos aclaran que el efecto no es automático. Un estudio realizado en 2024 en el Reino Unido sobre más de 6.000 personas no evidenció una mejora directa en la salud mental durante la pandemia por el solo hecho de convivir con un animal.

Otras revisiones científicas del mismo año coinciden en que se trata de un vínculo complejo, donde coexisten aspectos positivos y responsabilidades demandantes. Así, aunque una mascota aporta un valioso soporte afectivo y organizativo, el impacto final variará según las dinámicas de cada hogar.