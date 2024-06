Un alumno de 16 años apuñaló a otro de 13 en una escuela de Laferrere

Profesores y alumnos improvisaron un pupitre a modo de camilla para darle los primeros auxilios al adolescente herido, que luego fue trasladado en ambulancia al hospital Simplemente Evita de González Catán acompañado por su padre. Allí recibió las curaciones correspondientes luego de que los médicos determinaran que ningún órgano vital había sido afectado y quedó en observación en la guardia hasta ese miércoles.

En tanto, padres de los alumnos se congregaron en la puerta de la escuela exigiendo la detención del agresor. En medio de un clima de suma tensión, el atacante salió del establecimiento custodiado por varios policías y fue escoltado hasta el patrullero.

“¡Asesino de mierda!”, “Guacho atrevido”, “Te metiste con mi hija, hijo de puta”, “¿Qué tiene que ver que sea menor? Es menor pero asesino”, fueron algunos de los gritos que se escuchan en un video difundido en las últimas horas.

apuñalado escuela Laferrere Momentos de tensión: así detuvieron al menor agresor en la Escuela N°108 de Laferrere

Según reclamó enfurecida una de las madres presentes en el lugar, el agresor habría atacado a su hija en otra oportunidad pero, ante el reclamo a la escuela, la respuesta fue nula: “Tres veces vine a buscar al director para avisarle, hoy fue la última vez que le comenté del chabón este. Mirá lo que pasó. ¡Que salga el director y dé la cara!”, gritó desaforada.

Madres y padres exigían una respuesta de Andrés Bestoso, director de la EES N° 108. Según denuncian en los videos, en la escuela sucedieron varios casos de agresiones y bullying pero pese a las advertencias no se tomaron las medidas necesarias.

“Apuñalaron a un pibe de 13 años. Diez veces vine a reclamar hijos de puta, adelante de mi hija. Y no da la cara, no sale, no sale el hijo de puta. ¡Que salga y dé la cara! Siete pibas la agarraron a mi hija, siete pibas. ¡Estoy podrida loco! Porque yo le dije que esto iba a pasar”, aseguró la mujer en medio de su descargo.

“Es una vergüenza loco. No hace una mierda. ¿Sabés lo que me dijo el otro día? Lo tengo grabado... ‘Si no te gusta la escuela, buscate otra’”, aseguró sobre el director.

El menor de 16 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia de Menores de La Matanza. Según detalló Infobae, la investigación quedó en manos del fiscal Pablo Antonio Insúa, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil de La Matanza, quien hoy dispuso la formación de la causa por lesiones y que el imputado regrese a la casa de sus padres.