Crimen del mecánico asesinado en Lanús: el principal sospechoso ya lo había atacado

"Intento de homicidio cuando estábamos tomando mates en la vereda. Apareció este asesino y efectuó alrededor de doce disparos. V. L. fue quien efectuó los disparos y L.L su hijo, fue cómplice porque manejaba el vehículo. Hirieron a Magali Capis de un balazo en la pierna, Valentina Capis con un balazo en el brazo y a mí con una perforación en el tobillo y en el pecho. Hoy la podemos contar pero estos asesinos no pueden seguir sueltos. Cualquier información concreta es de ayuda para que paguen lo que causaron", había posteado Dalma hace 24 días.

Según la hermana de Enzo, el motivo de las constantes agresiones del hombre al que le dicen el "El Mecánico" -y que ahora está prófugo- se basaba en que el joven asesinado tenía intenciones de terminar la relación amorosa que mantenía con la hija adolescente del principal imputado.

enzo capis asesinado villa diamente lanus

"Mantenían una relación amorosa con su hija hace dos años. Ellos estaban de acuerdo y sabían. Mi hermano decidió dejarla y le dijo que prefería que encuentre a una persona que la ame. Ella no quiso dejarlo y por eso empezó todo", afirmó esta mañana Dalma.

Por otro lado, Verónica, la mamá de Enzo, manifestó su tristeza por lo ocurrido y pidió que el asesino de su hijo "pague por lo que hizo".

"Mi hijo era un niño. Era mi vida, era especial, era mi bebé. Este desgraciado me lo sacó. Mi otro hijo de ocho años no puede creer que mataron a su superhéroe. Él no se merecía morir", relató entre lágrimas. A continuación, la mujer agregó: "Yo no le enseño a mis hijos a matar gente. Cuando él pasó a tirotear mi casa, pasó manejando con su propio hijo".

Por último, el padre de Enzo Capis dijo que le "robaron un pedazo de vida" y le exigió a la Justicia que detengan al sospechoso. "Hasta ahora sabemos que hubo ciertos procedimientos que no ubicaron a estas personas. Hoy quiero estar a favor de la Justicia, sé que esta gente se mueve a la madrugada. No tenemos intención de vengarnos, estamos sufriendo mucho dolor", dijo el hombre.