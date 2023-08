Crimen de Morena: el reclamo de seguridad de la abuela

Y exigió: “La gente merece estar tranquila en su casa, salir a trabajar tranquila, una nena, un nene, merece poder salir de su casa, ir al colegio, llegar al colegio y volver a su casa”,

"¿A quién le hizo daño esta nena para que la golpeen así por un celular?", se preguntó la abuela de Morena, conmocionada.

Antonia describió a su nieta como "una nena tranquila, que no andaba en la calle", y relató que, cuando estaba con su padre, “él la llevaba todos los días al colegio y la traía de vuelta".

Morena Lanús.jpg

"Estábamos preocupados por la inseguridad en la zona. Mi hijo (por Hugo) me dijo unos días que no podía dormir porque la nena no estaba con él, que estaba preocupado y tenía miedo de que a su hija le pasara algo. No sabíamos que ella iba sola al colegio", afirmó la mujer.

"Hace tres semanas que se la llevó la mamá, no sé si estaba con ella o no. Yo me enteré hace tres o cuatro días que Morena estaba con los abuelos (maternos). No sabíamos nada", sostuvo la mujer.

En cuanto a la mamá de Morena, expresó: “No sé por qué la madre no viene. Nadie le prohibió la entrada ni venir al velatorio de su hija. Supuestamente recibió amenazas, no se de parte de quién. Quisiera que, así como vinieron los abuelos maternos, ella venga a despedir a su hija”.

También indicó que “algunos políticos” se comunicaron con ella pero que prefería no dar nombres.