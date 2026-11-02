Cómo tramitar el código QR para ingresar a las zonas restringidas por la visita del papa León XIV

En paralelo, para casos específicos vinculados principalmente a la zona de Recoleta y los frentistas de las áreas más comprometidas, se implementó la entrega de placas identificatorias físicas. Estas credenciales se pueden retirar en las sedes comunales y mesas de atención especiales dispuestas por el Ejecutivo local, presentando la documentación respaldatoria correspondiente. En el caso de los comerciantes y encargados de oficinas, se exige demostrar la actividad mediante la presentación de la habilitación municipal, contratos vigentes o constancias fiscales, mientras que los trabajadores en relación de dependencia deben exhibir recibos de sueldo o comprobantes de alta laboral. Por su parte, los turistas o huéspedes que deban acceder a hoteles ubicados dentro de los perímetros restringidos contarán con un régimen simplificado, acreditando su estadía mediante la respectiva reserva de alojamiento vigente.