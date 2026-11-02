Cómo tramitar el código QR para ingresar a las zonas restringidas por la visita del papa León XIV
El Gobierno de la Ciudad habilitó el registro digital y presencial para vecinos, comerciantes y trabajadores que necesiten circular por los perímetros restringidos en Palermo y Recoleta.
De cara a la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un riguroso operativo de seguridad que incluye estrictos controles de circulación y el establecimiento de anillos perimetrales en zonas clave como Palermo y Recoleta. Ante la restricción vehicular y peatonal dispuesta en los alrededores de la Nunciatura Apostólica y los puntos de concentración de fieles, las autoridades establecieron un sistema de acreditación obligatorio para garantizar el ingreso y el normal desplazamiento de los residentes, comerciantes y trabajadores que desempeñen sus tareas dentro de los perímetros blindados.
Aquellos ciudadanos cuyo Documento Nacional de Identidad ya refleje un domicilio ubicado dentro de las áreas alcanzadas por los cortes no deberán realizar trámites previos, ya que la sola exhibición del DNI ante los efectivos policiales apostados en los retenes bastará para habilitar el paso. Sin embargo, la situación cambia radicalmente para quienes residen en la zona pero no tienen la dirección actualizada en el documento, así como para los comerciantes, empleados de locales y prestadores de servicios que necesiten ingresar a cumplir con sus obligaciones cotidianas durante los días que dure el despliegue de seguridad.
El paso a paso para obtener el código QR digital y las credenciales físicas
Para solucionar este inconveniente y evitar complicaciones logísticas, la administración porteña habilitó un formulario web oficial de carácter de declaración jurada destinado a tramitar el código QR digital. Los interesados deben completar datos precisos como nombre, apellido, número de documento y una dirección de correo electrónico válida. Una vez finalizada la carga, el sistema emite de forma inmediata la acreditación digital, la cual es enviada por mail para que pueda ser exhibida directamente desde la pantalla del teléfono celular cada vez que los controles de seguridad lo requieran.
En paralelo, para casos específicos vinculados principalmente a la zona de Recoleta y los frentistas de las áreas más comprometidas, se implementó la entrega de placas identificatorias físicas. Estas credenciales se pueden retirar en las sedes comunales y mesas de atención especiales dispuestas por el Ejecutivo local, presentando la documentación respaldatoria correspondiente. En el caso de los comerciantes y encargados de oficinas, se exige demostrar la actividad mediante la presentación de la habilitación municipal, contratos vigentes o constancias fiscales, mientras que los trabajadores en relación de dependencia deben exhibir recibos de sueldo o comprobantes de alta laboral. Por su parte, los turistas o huéspedes que deban acceder a hoteles ubicados dentro de los perímetros restringidos contarán con un régimen simplificado, acreditando su estadía mediante la respectiva reserva de alojamiento vigente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario