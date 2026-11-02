Llega el papa León XIV a la Argentina: por qué ningún sumo pontífice visita el país desde 1987

Desde aquel episodio de 1987, la Argentina quedó sistemáticamente al margen de las giras papales. Su sucesor, Benedicto XVI, no incluyó al país en sus itinerarios internacionales durante sus casi ocho años de pontificado (2005-2013). Aunque Joseph Ratzinger mantenía un vínculo fluido con el cardenal Jorge Bergoglio y conocía la realidad nacional, sus viajes a la región se concentraron en Brasil (2007) y México y Cuba (2012).

Sin embargo, el intervalo más llamativo y prolongado se dio paradójicamente durante los doce años del pontificado de Francisco. Tras su partida en febrero de 2013 como arzobispo porteño y su posterior elección al frente de la Santa Sede el 13 de marzo de ese año, el primer papa argentino nunca regresó a su tierra natal. Pese a haber recorrido numerosos países de América Latina y a contar con reiteradas invitaciones de las autoridades eclesiásticas y del Ejecutivo, el viaje jamás se concretó.

Si bien la Santa Sede no emitió un motivo único y oficial sobre dicha postergación, referentes cercanos a Bergoglio y analistas políticos coincidieron en que la marcada grieta y polarización de la política argentina operaron como el principal freno. El temor a que la figura de Francisco fuera instrumentalizada en clave partidaria por las distintas facciones de la política local terminó por dilatar indefinidamente un retorno que recién se salda este 2026 con la llegada de León XIV.

La apretada agenda del papa León XIV en su viaje a la Argentina

La agenda oficial del viaje apostólico del papa León XIV en la Argentina se extenderá del 8 al 11 de noviembre de 2026. El itinerario incluye actividades protocolares, reuniones pastorales y misas multitudinarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján:

Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

16:30 h: Llegada al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial.

17:00 h: Homenaje en el Monumento al General San Martín (Plaza San Martín).

17:20 h: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50 h: Encuentro bilateral con el presidente Javier Milei.

18:30 h: Discurso y encuentro con autoridades, cuerpo diplomático y miembros de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Claypole) – Feriado Nacional

09:15 h: Visita pastoral al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.

11:30 h: Santa Misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles (Palermo).

16:10 h: Encuentro con referentes del mundo del trabajo (sindicatos, empresarios y movimientos sociales) en la UCA (Puerto Madero).

17:30 h: Reunión con líderes religiosos e interreligiosos en el Palacio San Martín.

18:45 h: Celebración de las Vísperas junto al episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19:45 h: Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre (Córdoba y Buenos Aires) – Feriado en CABA y Córdoba

07:30 h: Vuelo desde Buenos Aires rumbo a Córdoba.

09:00 h: Arribo al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.

10:00 h: Santa Misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar / FAdeA.

15:15 h: Encuentro con el clero, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.

16:55 h: Vuelo de regreso a Buenos Aires.

20:15 h: Vigilia y encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre (Luján y Ezeiza) – Feriado en Prov. de Buenos Aires