Llega el papa León XIV a la Argentina: por qué ningún sumo pontífice visita el país desde 1987
El arribo de León XIV es histórico, dado que hace 39 años que ningún papa visita el país. Al Papa se lo espera entre el 8 y 11 de noviembre.
La inminente llegada del papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre, pone fin a una histórica sequía de visitas pontificias en el país. Con un itinerario que abarcará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba —y para la cual el Gobierno nacional decretó feriado el lunes 9 ante una movilización estimada en 7 millones de personas—, la gira oficial reactiva el recuerdo del último antecedente papal en suelo argentino, ocurrido hace 39 años.
La última vez que un Papa vino al país: la visita de Juan Pablo II
Para rastrear la última presencia de un jefe de la Iglesia Católica en el territorio nacional hay que remontarse a abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó una extensa gira de seis días por la capital y diez provincias durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
En aquella oportunidad, Karol Józef Wojtyla pronunció 26 discursos atravesados por el contexto de la transición democrática y la memoria del terrorismo de Estado, donde instó a que "el hermano no se enfrente más al hermano; que no vuelva a haber más ni secuestrados ni desaparecidos; que no haya lugar para el odio, la violencia; que la dignidad de la persona humana sea siempre respetada".
Ese mismo viaje estuvo marcado por la discusión legislativa sobre la Ley de Divorcio Vincular, norma a la que el Sumo Pontífice se opuso abiertamente. Desde Córdoba, Juan Pablo II cuestionó la fractura del matrimonio al señalar: “Si no se exige fidelidad al matrimonio (...) ¿por qué exigir al hombre la lealtad a la patria, a los compromisos laborales, al cumplimiento de las leyes y contratos?”, advirtiendo además sobre "una disminución de la moralidad pública en todos los sectores".
Pese a la postura vaticana, el Congreso terminó aprobando la ley dos meses más tarde.
Desde aquel episodio de 1987, la Argentina quedó sistemáticamente al margen de las giras papales. Su sucesor, Benedicto XVI, no incluyó al país en sus itinerarios internacionales durante sus casi ocho años de pontificado (2005-2013). Aunque Joseph Ratzinger mantenía un vínculo fluido con el cardenal Jorge Bergoglio y conocía la realidad nacional, sus viajes a la región se concentraron en Brasil (2007) y México y Cuba (2012).
Sin embargo, el intervalo más llamativo y prolongado se dio paradójicamente durante los doce años del pontificado de Francisco. Tras su partida en febrero de 2013 como arzobispo porteño y su posterior elección al frente de la Santa Sede el 13 de marzo de ese año, el primer papa argentino nunca regresó a su tierra natal. Pese a haber recorrido numerosos países de América Latina y a contar con reiteradas invitaciones de las autoridades eclesiásticas y del Ejecutivo, el viaje jamás se concretó.
Si bien la Santa Sede no emitió un motivo único y oficial sobre dicha postergación, referentes cercanos a Bergoglio y analistas políticos coincidieron en que la marcada grieta y polarización de la política argentina operaron como el principal freno. El temor a que la figura de Francisco fuera instrumentalizada en clave partidaria por las distintas facciones de la política local terminó por dilatar indefinidamente un retorno que recién se salda este 2026 con la llegada de León XIV.
La apretada agenda del papa León XIV en su viaje a la Argentina
La agenda oficial del viaje apostólico del papa León XIV en la Argentina se extenderá del 8 al 11 de noviembre de 2026. El itinerario incluye actividades protocolares, reuniones pastorales y misas multitudinarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján:
Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)
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16:30 h: Llegada al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial.
17:00 h: Homenaje en el Monumento al General San Martín (Plaza San Martín).
17:20 h: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
17:50 h: Encuentro bilateral con el presidente Javier Milei.
18:30 h: Discurso y encuentro con autoridades, cuerpo diplomático y miembros de la sociedad civil en el Palacio Libertad.
Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Claypole) – Feriado Nacional
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09:15 h: Visita pastoral al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.
11:30 h: Santa Misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles (Palermo).
16:10 h: Encuentro con referentes del mundo del trabajo (sindicatos, empresarios y movimientos sociales) en la UCA (Puerto Madero).
17:30 h: Reunión con líderes religiosos e interreligiosos en el Palacio San Martín.
18:45 h: Celebración de las Vísperas junto al episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.
19:45 h: Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.
Martes 10 de noviembre (Córdoba y Buenos Aires) – Feriado en CABA y Córdoba
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07:30 h: Vuelo desde Buenos Aires rumbo a Córdoba.
09:00 h: Arribo al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.
10:00 h: Santa Misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar / FAdeA.
15:15 h: Encuentro con el clero, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.
16:55 h: Vuelo de regreso a Buenos Aires.
20:15 h: Vigilia y encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.
Miércoles 11 de noviembre (Luján y Ezeiza) – Feriado en Prov. de Buenos Aires
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08:00 h: Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
10:00 h: Santa Misa principal y despedida en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
13:30 h: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).
14:00 h: Partida en vuelo hacia Lima, Perú.
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