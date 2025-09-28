Largas filas para comprar en The Cheesecake Factory: el "local" que desilusionó a los clientes

the cheesecake factory3

The Cheesecake Factory abrió su primera sucursal en 1978 en Beverly Hills, California, y se ha consolidado como un emblema de la gastronomía estadounidense. Para el gran público argentino, la cadena alcanzó una notable popularidad gracias a la serie de televisión The Big Bang Theory, donde la protagonista femenina, Penny (interpretada por Kaley Cuoco), trabajaba como mesera en uno de sus restaurantes.

Actualmente, la compañía opera cerca de 400 locales en el mundo. La mayoría se concentra en Estados Unidos y Canadá (362 locales), mientras que el resto opera bajo licencias en regiones como Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y Bahréin) y Asia (China, Hong Kong, Macao y Tailandia). En Latinoamérica, la empresa tiene presencia en México y, con esta incipiente inauguración en septiembre, se suma Argentina aunque no de la manera esperada.