Largas filas en las paradas de colectivos del AMBA por el paro de hoy de la CGT

”Los colectivos vienen llenos y no paran. Estoy acá hace media hora y no he podido subirme a un colectivo”, dijo uno de los pasajeros a C5N.

A medida que el flujo de personas aumenta, también lo hace la tensión. Los comentarios de los pasajeros reflejan el impacto que el paro tiene en sus vidas y la percepción de que estas medidas los dejan “a la deriva”. “Mucha gente hay en la cola, hay que tener paciencia y llegar tarde, no queda de otra”, dijo una pasajera.

Paro general: fuerte impacto en el transporte aéreo, pero algunas aerolíneas operan



Desde la medianoche de este jueves comenzó el paro general convocado por la CGT, y su efecto ya se siente con fuerza en los aeropuertos del país. La mayoría de los vuelos programados para hoy fueron cancelados,aunque algunas aerolíneas lograron mantener operaciones limitadas.

Flybondi anunció que operará con normalidad desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y también desde algunas ciudades del interior del país. En tanto, JetSMART confirmó la realización de ocho vuelos internacionales programados para esta jornada. American Airlines, por su parte, mantendrá tres vuelos entre Estados Unidos y Argentina.

El resto de las operaciones aéreas, tanto de cabotaje como internacionales, fueron suspendidas debido a la adhesión de los gremios aeronáuticos a la medida de fuerza.

Los motivos detrás del paro general de la CGT de este jueves

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 36 horas, desde el mediodía del miércoles hasta la medianoche del jueves.

Será la tercera huelga nacional que hará al gobierno de Javier Milei, en rechazo la “política económica”, el “piso a los aumentos salariales” de la administración libertaria, y en defensa “al salario y los derechos de los jubilados”, explicaron.

El inicio de la jornada de lucha comenzó este miércoles, cuando todos los sindicatos nucleados en la CGT se movilizaron al Congreso para participar de la habitual marcha de los jubilados. La medida continuará con el paro general del día siguiente.

El año pasado, se hicieron huelgas el 24 de enero y el 9 de mayo.