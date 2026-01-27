Video: perdió el control, cruzó la Autopista 25 de Mayo y fue evacuado en helicóptero

Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el auto circulaba por el carril izquierdo de la autopista cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo. En cuestión de segundos, el Fiat atravesó de lado a lado la totalidad de la calzada, sin posibilidad de maniobra, hasta terminar su recorrido contra el muro ubicado en el sector derecho. La violencia del impacto provocó que el hombre quedara atrapado dentro del habitáculo, lo que dificultó su evacuación inmediata.