Video: perdió el control, cruzó la Autopista 25 de Mayo y fue evacuado en helicóptero
Un violento siniestro vial a la altura de Avenida Jujuy obligó a un amplio operativo del SAME, con rescate y traslado aéreo al Hospital Argerich.
Un impactante accidente de tránsito generó preocupación y severas demoras este martes por la tarde en la Autopista 25 de Mayo, a la altura de la avenida Jujuy, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Un automóvil particular perdió el control a gran velocidad, cruzó todos los carriles de la traza e impactó violentamente contra el muro de contención, dejando a su conductor atrapado dentro del vehículo y obligando a un despliegue sanitario de máxima complejidad.
El siniestro ocurrió cerca de las 14:20, cuando un llamado al 911 alertó sobre una colisión que involucraba a un Fiat 125 y un colectivo. De inmediato, se activó el protocolo de emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención coordinada de Policía, Bomberos, Tránsito, personal de Autopistas y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que acudió tanto con móviles terrestres como con un helicóptero sanitario.
Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el auto circulaba por el carril izquierdo de la autopista cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo. En cuestión de segundos, el Fiat atravesó de lado a lado la totalidad de la calzada, sin posibilidad de maniobra, hasta terminar su recorrido contra el muro ubicado en el sector derecho. La violencia del impacto provocó que el hombre quedara atrapado dentro del habitáculo, lo que dificultó su evacuación inmediata.
El trabajo de los Bomberos fue clave para liberar al conductor, que ya estaba siendo asistido por personal médico del SAME en el lugar del choque. Los profesionales constataron que la víctima presentaba politraumatismos y, ante la gravedad del cuadro, se resolvió realizar un traslado aéreo de urgencia. El helicóptero sanitario descendió directamente en el Hospital Argerich, lo que permitió acelerar los tiempos de atención y evitar mayores complicaciones clínicas.
Desde las fuentes oficiales confirmaron que no se registraron heridos entre los pasajeros del colectivo involucrado en el incidente, un dato que llevó algo de alivio en medio del caos generado por el choque. Sin embargo, el operativo obligó a restringir uno de los carriles de la Autopista 25 de Mayo durante un largo período, lo que produjo importantes demoras en una de las arterias más transitadas de la Ciudad.
Personal de Autopistas trabajó intensamente en la señalización y el ordenamiento del tránsito para permitir el accionar de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad del resto de los conductores. Mientras tanto, las autoridades intentan determinar las causas que derivaron en la pérdida de control del vehículo, en un episodio que volvió a poner el foco en los riesgos de circular a alta velocidad y en la importancia de extremar las precauciones en autopistas urbanas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario