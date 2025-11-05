Las autoridades del Hospital Garrahan no se plegarán al aumento del 61% en sus salarios por "austeridad"
El Gobierno anunció un aumento de salarios para todos los trabajadores de todas las categorías del Hospital Garrahan, pero algunos decidieron no percibirlo.
Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron este miércoles que no van a percibir el aumento del 61% en sus salarios anunciado por el Gobierno, "en línea con las medidas de eficiencia" y de "austeridad" que "caracterizan a esta gestión".
Según indicaron los miembros del Consejo de Administración en un comunicado, su decisión de no incluirse en la suba salarial anunciada el martes pasado para todo el personal del centro médico pediátrico "reafirma el compromiso de esta gestión con la austeridad, valor que permitió alcanzar un orden administrativo y financiero histórico, garantizando la sostenibilidad y crecimiento del hospital".
Los miembros de ese órgano del Hospital Garrahan son Mariel Sánchez, Cesar Avellaneda, Jorge Menehem y Oscar Pérez. Su decisión fue celebrada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien en su cuenta de X sostuvo que se trató de un "gesto de responsabilidad".
"Desde el principio de nuestra gestión, nos propusimos ordenar el sistema de salud con austeridad y seriedad. En el Garrahan, ese camino nos permitió alcanzar el déficit cero, poner en marcha obras y jerarquizar los ingresos de los profesionales, para convertirlo en el mejor hospital de América Latina. Los recursos son limitados, por eso deben destinarse al equipo de salud y a fortalecer la atención de los chicos. Mis felicitaciones por esta decisión", agregó.
El aumento anunciado sobre el sueldo básico será otorgado al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes, se implementará de forma inmediata y retroactiva a octubre, y no impactará en los haberes de las autoridades.
Quiénes son las autoridades del Hospital Garrahan
El Gobierno de Javier Milei degradó sólo los salarios del personal médico y no médico del Hospital Garrahan sino también las condiciones de sus contratos, en especial en el caso de los médicos residentes, que se convirtieron en becarios.
Pero en la cúpula del centro médico la historia es otra: se trata de puestos nombrados por la gestión libertaria, es decir, con fines políticos como lo fue la selección del neurocirujano Mariano Pirozzo, otrora interventor del Hospital Nacional Bonaparte.
Pirozzo asumió la Dirección Médica Ejecutiva del Hospital Garrahan en julio de 2025 con el antecedente de haber sido responsable del vaciamiento del Bonaparte. A él responden Guillermo Moreno en la Dirección Médica Adjunta y Verónica Feldman Daich como directora Administrativa Adjunta.
