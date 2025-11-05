Las autoridades del Hospital Garrahan no se plegarán al aumento del 61% en sus salarios por "austeridad"

Quiénes son las autoridades del Hospital Garrahan

El Gobierno de Javier Milei degradó sólo los salarios del personal médico y no médico del Hospital Garrahan sino también las condiciones de sus contratos, en especial en el caso de los médicos residentes, que se convirtieron en becarios.

Pero en la cúpula del centro médico la historia es otra: se trata de puestos nombrados por la gestión libertaria, es decir, con fines políticos como lo fue la selección del neurocirujano Mariano Pirozzo, otrora interventor del Hospital Nacional Bonaparte.

Pirozzo asumió la Dirección Médica Ejecutiva del Hospital Garrahan en julio de 2025 con el antecedente de haber sido responsable del vaciamiento del Bonaparte. A él responden Guillermo Moreno en la Dirección Médica Adjunta y Verónica Feldman Daich como directora Administrativa Adjunta.