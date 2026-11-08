Las calles del bajo desbordadas para ver pasar al papa León XIV rumbo a la Casa Rosada

La transmisión oficial de la llegada del papa León XIV dejó postales de alto voltaje popular en pleno corazón del bajo porteño. Cuando la comitiva papal avanzó por Avenida del Libertador en dirección a la Casa Rosada, las cámaras de la señal oficial y los registros aéreos comenzaron a mostrar una impactante masa de gente apostada a ambos lados de la traza, que desbordó las veredas para no perderse el paso del Pontífice.