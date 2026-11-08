Las calles del bajo desbordadas para ver pasar al papa León XIV rumbo a la Casa Rosada
La transmisión oficial capturó el imponente operativo y la marea de fieles que colmaron el bajo porteño para saludar el paso del papa.
La transmisión oficial de la llegada del papa León XIV dejó postales de alto voltaje popular en pleno corazón del bajo porteño. Cuando la comitiva papal avanzó por Avenida del Libertador en dirección a la Casa Rosada, las cámaras de la señal oficial y los registros aéreos comenzaron a mostrar una impactante masa de gente apostada a ambos lados de la traza, que desbordó las veredas para no perderse el paso del Pontífice.
En las tomas también se pudo apreciar cómo la multitud colmó las inmediaciones de los tradicionales edificios institucionales a metros de la Plaza de Mayo, formando un pasillo humano custodiado por el operativo de seguridad. El fervor de los fieles que agitaron banderas y celulares al paso de los vehículos reflejó la masiva expectativa acumulada en la previa del ingreso a la sede del Gobierno nacional.
El pulso de la calle en la llegada al microcentro
La postal del bajo totalmente colapsado marcó el ritmo de una tarde donde la presencia popular le ganó el pulso a la rigidez del protocolo. Con familias enteras y grupos de jóvenes agolpados tras los vallados, la caravana avanzó a paso firme hacia el encuentro bilateral con el presidente Javier Milei.
La cobertura televisiva sintetizó así el clima de efervescencia que dominó el primer tramo de la gira en la Ciudad, confirmando que la respuesta en las calles porteñas se convirtió en la gran protagonista de la jornada de bienvenida al Santo Padre.
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