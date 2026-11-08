El papa León XIV en la Casa Rosada: saludo a funcionarios nacionales y reunión privada con Javier Milei
Con su cumbre privada con el Presidente, el sumo pontífice inició formalmente su agenda en el país. Los detalles.
Tras su histórico aterrizaje y del primer encuentro con la gente en la Plaza San Martín, el papa León XIV dio inicio formal a su agenda institucional en el país con un esperado encuentro bilateral en la Casa Rosada junto al presidente Javier Milei.
Luego del primer saludo a pie de escalinata donde también estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del emotivo mensaje de bienvenida que le envió la Torre de Control al ingresar al espacio aéreo, el Santo Padre se trasladó bajo un fuerte operativo de seguridad hacia Balcarce 50.
La reunión con Javier Milei en el despacho presidencial y los saludos protocolares
En el despacho principal del Poder Ejecutivo, Javier Milei y el papa León XIV mantuvieron un encuentro a solas en el que abordaron temas de la agenda nacional e internacional, en un clima signado por el rigor protocolar y la diplomacia.
Tras la reunión bilateral, la actividad continuó en los salones de la Casa Rosada, donde el pontífice saludó formalmente a los principales ministros y funcionarios del gabinete nacional que aguardaban el saludo de honor. En ese tramo, el Santo Padre intercambió breves palabras y estrechó la mano de cada integrante del equipo de gobierno.
Cómo sigue la agenda del papa León XIV en el país
Finalizado el paso por la Casa Rosada, la comitiva del Sumo Pontífice se prepara para encarar el siguiente compromiso oficial fijado en el itinerario:
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18:30: Discurso de León XIV ante autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.
Lunes 9 de noviembre (Feriado nacional): Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole (9:15) y la posterior misa masiva en el Monumento de los Españoles en Palermo (11:30).
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