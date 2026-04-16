Las exigencias del padrastro de Ángel López tras ser detenido en Comodoro Rivadavia
El principal acusado por la muerte del nene de 4 años fue derivado a la alcaidia luego de la audiencia. Su solicitud generó indignación por la gravedad de la imputación.
La investigación por la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia y cuyo caso conmociona al país, sumó este martes un nuevo capítulo judicial y social tras la audiencia de control de detención y apertura de la investigación.
En ese marco, Michel Kevin González, padrastro del menor y principal acusado por la fiscalía, fue trasladado a la Alcaldía luego de permanecer inicialmente alojado en la Comisaría Seccional General Mosconi de Kilómetro 3, donde había quedado detenido tras el procedimiento realizado el domingo.
Según indicó el medio ADN Sur, el padrastro de Ángel solicitó a través de sus abogados ser alojado en una celda con luz natural y un baño en buenas condiciones.
El planteo llamó la atención en las redes sociales por el contraste con la gravedad de la acusación en su contra.
En tanto, Mariela Altamirano, la mamá de Ángel, quedó detenida en la Comisaría de Rada Tilly, a unos 10 kilómetros de Comodoro, donde ya estaba presa desde el domingo 12 de abril, una semana después de la muerte de su hijo en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti.
El descargo del imputado y las acusaciones en su contra
Durante la audiencia, González rechazó todas las acusaciones. “Jamás hubo maltratos”, sostuvo ante la Justicia. Además, insistió en que tanto él como la madre del nene son inocentes.
El imputado negó versiones sobre agresiones previas y cuestionó el juicio social que, según él, recayó sobre ambos desde el primer momento.
“Se lo corregía como a cualquier nene, pero esas barbaridades que dicen de golpes y maltrato y agua fría no”, afirmó el padrastro.
También aseguró que nunca intentaron escapar y que siempre estuvieron a disposición de la investigación. “Nos juzgaron desde el primer momento que lo llevamos al hospital. Yo quiero que se descubra la verdad y que nos dejen de culpar”, manifestó González.
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