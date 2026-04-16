Las exigencias del padrastro de Ángel López tras ser detenido en Comodoro Rivadavia

El descargo del imputado y las acusaciones en su contra

Durante la audiencia, González rechazó todas las acusaciones. “Jamás hubo maltratos”, sostuvo ante la Justicia. Además, insistió en que tanto él como la madre del nene son inocentes.

El imputado negó versiones sobre agresiones previas y cuestionó el juicio social que, según él, recayó sobre ambos desde el primer momento.

“Se lo corregía como a cualquier nene, pero esas barbaridades que dicen de golpes y maltrato y agua fría no”, afirmó el padrastro.

También aseguró que nunca intentaron escapar y que siempre estuvieron a disposición de la investigación. “Nos juzgaron desde el primer momento que lo llevamos al hospital. Yo quiero que se descubra la verdad y que nos dejen de culpar”, manifestó González.