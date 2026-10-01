Las mejores oportunidades de empleo por el CyberMonday, el Black Friday y la temporada comercial de fin de año

2. Operarios de depósito. Estos perfiles cumplen un rol clave en la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería dentro de depósitos y centros logísticos. La expansión de la actividad comercial de esta época del año y la necesidad de optimizar las operaciones de abastecimiento en tiempo y forma sostienen la demanda de estos trabajadores, especialmente en empresas de logística y grandes superficies de retail.

3. Clarkistas/Conductores de Autoelevador. Operadores especializados en el manejo de montacargas y autoelevadores, encargados de la carga, descarga y movimiento de mercadería dentro de los depósitos de logística y distribución, asegurando la manipulación segura y eficiente de los productos.

4. Planificadores de ruteo. Responsables de diseñar y optimizar rutas de distribución mediante el análisis de datos, variables geográficas y condiciones operativas. Su objetivo es mejorar la eficiencia, reducir costos y optimizar tiempos de entrega -factor más que clave en esta etapa del año-.

5. Distribuidores domiciliarios. Encargados de la distribución de envíos, correspondencia y encomiendas en la última milla. Apoyados en aplicaciones de ruteo inteligente que permiten eficientizar el proceso, gestionan recorridos urbanos, tiempos de entrega y contacto con el cliente final, siendo un eslabón clave en la experiencia de entrega.

6. Vendedores de salón. La atención personalizada continúa siendo un diferencial para comercios, tiendas y cadenas de retail, impulsando la búsqueda de vendedores capaces de asesorar a los clientes, concretar ventas y brindar una experiencia de compra presencial diferenciada.

7. Repositores. Su función consiste en garantizar la correcta exhibición, reposición y disponibilidad de productos en góndolas y puntos de venta, contribuyendo a mejorar la experiencia del consumidor. Se trata de perfiles muy demandados por supermercados y grandes tiendas de retail.

8. Preventistas. Estos colaboradores visitan comercios para tomar pedidos, fortalecer el vínculo comercial con la cartera de clientes y ampliar la presencia de marcas y productos en los puntos de venta. La demanda se concentra principalmente en empresas de consumo masivo de alimentos y bebidas y cuidado personal.

9. Cajeros. La atención en caja y el manejo de medios de pago son esenciales en supermercados, comercios, shopping centers y cadenas de retail. La mayor demanda de estos perfiles hacia fin de año se debe a la necesidad de brindar una atención ágil y eficiente a los consumidores en fechas de consumo pico.

10. Camareros para gastronomía y eventos. La actividad hotelera y gastronómica y la realización de eventos corporativos y sociales asociados al cierre del año y el comienzo de las vacaciones impulsan la demanda de personal para atención en locales gastronómicos, hoteles, salones y servicios de catering.