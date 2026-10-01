Las mejores oportunidades de empleo por el CyberMonday, el Black Friday y la temporada comercial de fin de año
Los eventos de comercio electrónico, las fiestas de fin de año y los emprendimientos de verano sirven de empujón para el consumo, que sigue en crisis.
Todavía no está claro qué le deparará el 2027 al consumo minorista, pero antes del verano falta pasar las fiestas de fin de año y varios eventos de comercio electrónico, como el CyberMonday o el Black Friday, que podrían traducirse en oportunidades de empleo en medio de la crisis económica.
Durante todo el año cerraron miles de emprendimientos en moda, gastronomía, servicios y otros rubros, pero el último trimestre del año podría reincorporar al mercado laboral a unas 2.000 personas -de manera temporaria, en principio- en puestos de logística y distribución, e-commerce, retail, consumo masivo y hotelería, eventos y gastronomía.
"Las posiciones temporarias permiten a las empresas reforzar sus equipos durante los períodos de mayor actividad, mientras que para muchas personas representan una oportunidad de incorporarse al mercado laboral, sumar experiencia o dar los primeros pasos en una posición que al tiempo puede tornarse permanente”, afirmó Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.
Randstad ya tiene 600 búsquedas abiertas, entre el Cyber Monday, el Black Friday, las fiestas de fin de año y las contrataciones estacionales vinculadas a la temporada de vacaciones de verano.
Estas son las 10 posiciones laborales que tendrán una demanda activa durante el último tramo del año:
1. Pickers/Packers. El crecimiento del comercio electrónico durante el último período del año impulsa fuertemente la demanda de estos perfiles, centrales para el armado de pedidos. El picker se encarga de la recolección de productos dentro del depósito según órdenes de compra, mientras que el packer controla y verifica la exactitud del pedido y realiza el empaquetado, garantizando calidad, precisión y cumplimiento de los estándares de despacho.
2. Operarios de depósito. Estos perfiles cumplen un rol clave en la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería dentro de depósitos y centros logísticos. La expansión de la actividad comercial de esta época del año y la necesidad de optimizar las operaciones de abastecimiento en tiempo y forma sostienen la demanda de estos trabajadores, especialmente en empresas de logística y grandes superficies de retail.
3. Clarkistas/Conductores de Autoelevador. Operadores especializados en el manejo de montacargas y autoelevadores, encargados de la carga, descarga y movimiento de mercadería dentro de los depósitos de logística y distribución, asegurando la manipulación segura y eficiente de los productos.
4. Planificadores de ruteo. Responsables de diseñar y optimizar rutas de distribución mediante el análisis de datos, variables geográficas y condiciones operativas. Su objetivo es mejorar la eficiencia, reducir costos y optimizar tiempos de entrega -factor más que clave en esta etapa del año-.
5. Distribuidores domiciliarios. Encargados de la distribución de envíos, correspondencia y encomiendas en la última milla. Apoyados en aplicaciones de ruteo inteligente que permiten eficientizar el proceso, gestionan recorridos urbanos, tiempos de entrega y contacto con el cliente final, siendo un eslabón clave en la experiencia de entrega.
6. Vendedores de salón. La atención personalizada continúa siendo un diferencial para comercios, tiendas y cadenas de retail, impulsando la búsqueda de vendedores capaces de asesorar a los clientes, concretar ventas y brindar una experiencia de compra presencial diferenciada.
7. Repositores. Su función consiste en garantizar la correcta exhibición, reposición y disponibilidad de productos en góndolas y puntos de venta, contribuyendo a mejorar la experiencia del consumidor. Se trata de perfiles muy demandados por supermercados y grandes tiendas de retail.
8. Preventistas. Estos colaboradores visitan comercios para tomar pedidos, fortalecer el vínculo comercial con la cartera de clientes y ampliar la presencia de marcas y productos en los puntos de venta. La demanda se concentra principalmente en empresas de consumo masivo de alimentos y bebidas y cuidado personal.
9. Cajeros. La atención en caja y el manejo de medios de pago son esenciales en supermercados, comercios, shopping centers y cadenas de retail. La mayor demanda de estos perfiles hacia fin de año se debe a la necesidad de brindar una atención ágil y eficiente a los consumidores en fechas de consumo pico.
10. Camareros para gastronomía y eventos. La actividad hotelera y gastronómica y la realización de eventos corporativos y sociales asociados al cierre del año y el comienzo de las vacaciones impulsan la demanda de personal para atención en locales gastronómicos, hoteles, salones y servicios de catering.
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