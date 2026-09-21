La IA recomendó los cursos para agregar al CV y que garantizan un mejor salario

Existen cursos de estas características en plataformas educativas como Coursera y edX, además de programas desarrollados por grandes compañías tecnológicas. Algunas propuestas permiten acceder gratuitamente a los contenidos, aunque las condiciones para obtener una certificación pueden variar según cada plataforma.

Una segunda opción consiste en avanzar hacia una especialización en Machine Learning y Deep Learning. En este caso, se trata de una formación más técnica pensada para quienes buscan profundizar sus conocimientos y aprender a desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial.

Estos cursos pueden enseñar a construir modelos predictivos, entrenar redes neuronales y trabajar sobre proyectos prácticos. Entre las herramientas habitualmente utilizadas aparecen Python, TensorFlow y Keras.

Los conocimientos adquiridos en este tipo de programas pueden resultar particularmente relevantes para perfiles vinculados con análisis de datos, automatización y desarrollo de software, ya que permiten pasar de una comprensión general de la inteligencia artificial a su aplicación en proyectos concretos.

La tercera alternativa recomendada es una certificación en IA generativa y ChatGPT, orientada principalmente al uso práctico de las nuevas herramientas que se incorporaron a diferentes actividades profesionales.

Estas capacitaciones suelen enseñar cómo elaborar prompts efectivos y comprender el funcionamiento básico de los modelos generativos, además de mostrar distintas formas de incorporarlos a tareas cotidianas.

Entre sus posibles aplicaciones aparecen la redacción de contenidos, el marketing digital, la atención al cliente y la automatización de determinadas tareas. Los programas que incluyen ejercicios prácticos también permiten demostrar de manera más concreta cómo pueden utilizarse estas herramientas dentro de un entorno laboral.

Así, los tres caminos ofrecen diferentes niveles de profundidad: una introducción general a la IA, una especialización técnica en Machine Learning y Deep Learning o una formación centrada en IA generativa. Incorporar estas competencias y sus correspondientes certificaciones puede fortalecer el CV y ampliar las herramientas disponibles para competir por nuevas oportunidades laborales.