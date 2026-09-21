La IA recomendó los cursos para agregar al CV y que garantizan un mejor salario
La inteligencia artificial destacó tres tipos de cursos que permiten incorporar conocimientos demandados y sumar nuevas certificaciones al currículum.
El avance de la inteligencia artificial en el mercado laboral está modificando las habilidades que buscan las empresas. El manejo de herramientas digitales, la automatización y el análisis de datos ganaron terreno en diferentes sectores, por lo que continuar capacitándose puede resultar importante para ampliar las posibilidades profesionales.
En este escenario, no alcanza únicamente con haber utilizado ChatGPT u otras plataformas similares. Contar con formación específica y certificaciones que acrediten determinados conocimientos puede sumar valor al currículum y permitir demostrar que esas herramientas pueden utilizarse en situaciones concretas de trabajo.
Ante esta tendencia, la inteligencia artificial identificó tres áreas de capacitación que pueden incorporarse al CV. Las alternativas abarcan desde conocimientos iniciales hasta especializaciones más técnicas, por lo que pueden adaptarse a distintos perfiles y niveles de experiencia.
Los 3 cursos recomendados por la inteligencia artificial
La primera alternativa es realizar un curso de Introducción a la Inteligencia Artificial. Este tipo de capacitación resulta especialmente útil para quienes todavía no cuentan con conocimientos técnicos avanzados y quieren comprender los conceptos fundamentales detrás de esta tecnología.
Los programas introductorios suelen abordar temas como algoritmos, machine learning y procesamiento de datos. También pueden incluir los fundamentos de Python, uno de los lenguajes de programación más utilizados dentro del ecosistema de inteligencia artificial.
Existen cursos de estas características en plataformas educativas como Coursera y edX, además de programas desarrollados por grandes compañías tecnológicas. Algunas propuestas permiten acceder gratuitamente a los contenidos, aunque las condiciones para obtener una certificación pueden variar según cada plataforma.
Una segunda opción consiste en avanzar hacia una especialización en Machine Learning y Deep Learning. En este caso, se trata de una formación más técnica pensada para quienes buscan profundizar sus conocimientos y aprender a desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial.
Estos cursos pueden enseñar a construir modelos predictivos, entrenar redes neuronales y trabajar sobre proyectos prácticos. Entre las herramientas habitualmente utilizadas aparecen Python, TensorFlow y Keras.
Los conocimientos adquiridos en este tipo de programas pueden resultar particularmente relevantes para perfiles vinculados con análisis de datos, automatización y desarrollo de software, ya que permiten pasar de una comprensión general de la inteligencia artificial a su aplicación en proyectos concretos.
La tercera alternativa recomendada es una certificación en IA generativa y ChatGPT, orientada principalmente al uso práctico de las nuevas herramientas que se incorporaron a diferentes actividades profesionales.
Estas capacitaciones suelen enseñar cómo elaborar prompts efectivos y comprender el funcionamiento básico de los modelos generativos, además de mostrar distintas formas de incorporarlos a tareas cotidianas.
Entre sus posibles aplicaciones aparecen la redacción de contenidos, el marketing digital, la atención al cliente y la automatización de determinadas tareas. Los programas que incluyen ejercicios prácticos también permiten demostrar de manera más concreta cómo pueden utilizarse estas herramientas dentro de un entorno laboral.
Así, los tres caminos ofrecen diferentes niveles de profundidad: una introducción general a la IA, una especialización técnica en Machine Learning y Deep Learning o una formación centrada en IA generativa. Incorporar estas competencias y sus correspondientes certificaciones puede fortalecer el CV y ampliar las herramientas disponibles para competir por nuevas oportunidades laborales.
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