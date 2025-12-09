Las predicciones de Ludovica Squirru para diciembre 2025: "El mes de la Rata"

Búfalo: Diciembre no combina del todo bien con el año de la Serpiente, aunque la energía del mes favorece que el Búfalo recomponga vínculos. Es una buena ocasión para retomar el diálogo con personas valiosas que podrían abrir posibilidades tanto laborales como afectivas.

La clave estará en atender la salud física: moverse más, ejercitarse, meditar o incorporar prácticas que reduzcan el estrés. Es un período para reparar, no para cargar con los problemas ajenos. Marcar límites será fundamental para llegar liviano al cierre del año.

Tigre: En general, el mes de la Rata suele relacionarse con cierta introspección para el Tigre, pero este año eso cambia un poco. Muchos tigres se aventurarán a la política, la educación o ámbitos donde puedan liderar grupos, incluso desde proyectos comunitarios o causas que los movilizan.

El desafío será evitar el desgaste: tanta actividad puede dejarlos exhaustos y generar tensiones con quienes sienten que el Tigre no logra abarcar todo. Ludovica sugiere bajar la autoexigencia, no intentar abarcar todos los frentes y, si es posible, reservar las grandes batallas para el año próximo. En las fiestas, convendrá elegir planes simples y divertidos.

Conejo: Diciembre representa un alivio después de meses muy movidos. Temas emocionales, económicos, amistosos y amorosos empiezan a ordenarse, y situaciones que parecían inmóviles se destraban. El Conejo tendrá una actitud más suave que le permitirá dejar atrás conflictos generados, muchas veces, por pensar demasiado o postergar decisiones. Las fiestas pueden vivirse con calma, en un clima de armonía y gratitud. Es un buen momento para soltar la culpa y aflojar la exigencia personal.

Dragón: El mes trae actividad y mayor movimiento para el Dragón, algo que vive casi como un alivio, porque le permite distraerse de lo que ocurre a nivel global. Puede involucrarse en manifestaciones, tareas colectivas o acciones que busquen mejorar la realidad cercana. Con su liderazgo innato y magnetismo, es probable que lo convoquen para encabezar grupos o proyectos. Ludovica recomienda aceptar ese rol solo si el Dragón se organiza bien y evita que lo transformen en una figura salvadora a la que recurren para todo. La clave será dirigir la energía hacia acciones concretas, sin agotarse ni quedar atrapado en expectativas ajenas.

Serpiente: Tras un tiempo agitado, la Serpiente inicia un mes más sereno, aunque no libre de desafíos internos. Puede necesitar solicitar apoyo —terapia, grupos, espacios de escucha— para procesar asuntos pendientes. El calor intenso del hemisferio sur puede incrementar la irritabilidad y sensibilidad, por lo que será crucial buscar formas de refrescarse, tanto literal como simbólicamente, y sostener rutinas que reduzcan la ansiedad: hidratación, descanso, música, pausas. La paciencia será el aprendizaje central.

Cabra: Atraviesa un aumento de deseo, emociones placenteras y una mayor empatía. Se sentirá más atractiva y dispuesta a vivir nuevas experiencias, con una advertencia especial: la posibilidad de concebir Caballos que nacerán en 2026. Ludovica indica que las Cabras de 1991 tienen mejores chances de formar una familia creativa y luminosa junto a un Caballo de fuego, mientras que las de 2003 podrían no estar aún listas para un compromiso profundo. Aunque el entorno se perciba exigente, no las detendrá: todo empieza a acomodarse y podrán disfrutar de las fiestas con mayor calma

Mono: El mes puede sentirse frenético. Entre celebraciones, compromisos laborales, tareas y familia, la agenda se llena respondiendo más a demandas externas que a deseos propios. Ludovica sugiere ordenarse mejor en el hogar, pedir apoyo a colegas o compañeros de estudio y disminuir el tiempo en pantallas y redes, que dispersan y suman agotamiento mental. La tentación de “soltar todo” aparecerá, pero este no es el mes ideal para cambios bruscos: el próximo año exigirá firmeza, y conviene llegar bien preparado.

Gallo: El Gallo ingresa en una etapa de calma que opera como un abrazo reparador, tanto en el plano físico como en el espiritual. Está en un período de recuperación, más sensible emocionalmente, y puede surgir el deseo de formar una familia… o que algo así ocurra inesperadamente. Antes de tomar decisiones importantes, sobre todo para Gallos jóvenes, conviene pensar en el largo plazo. Habrá un entorno cargado de estímulos intensos y situaciones eróticas, en especial para los nacidos en 2017. Por eso Ludovica recomienda mayor supervisión con pantallas y dispositivos. Aquí, los límites sanos son una forma de protección.

Perro: El Perro llega a diciembre sintiendo que el año lo puso a prueba más de una vez. Si atendió a las señales, puede evitar que la vida le absorba la poca energía que queda. La visibilidad, el reconocimiento o los roles de referencia pueden venir acompañados de una sensación de soledad que este signo notará con fuerza. Las amistades profundas —sobre todo con Tigre, Caballo y Conejo— serán vitales para soltar cargas emocionales. Las caídas enseñan a levantarse con más honestidad y vínculos genuinos. Cuando el Perro se canse de sostener historias ajenas, podrá encontrar calma y disfrutar.

Chancho: Para el Chancho, la Rata del mes actúa como un puente entre la nostalgia y la serenidad. Los Chanchos de agua de 1983 pueden experimentar más ansiedad al planificar el futuro y necesitar enfocarse en el presente para no abrumarse. Los de 1971 deberán ser muy cuidadosos al prestar dinero o bienes para evitar complicaciones. Los nacidos en 1959 y 2019 pueden recibir oportunidades de crecimiento en estudios o proyectos. Para el resto, el consejo es soltar preocupaciones innecesarias, dejar de lado la susceptibilidad y recurrir a herramientas como la meditación o la respiración consciente para equilibrar sus emociones. Si lo logran, las fiestas serán inspiradoras y con una serenidad interna mucho mayor.