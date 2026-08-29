Tragedia en Misiones: un perro atacó y mató a una jubilada de 93 años
Una mujer de 93 años murió tras ser atacada por un perro Dogo en el patio de una casa vecina en Santa Ana, Misiones. Investigan las circunstancias del hecho.
Una jubilada de 93 años perdió la vida este viernes en la localidad misionera de Santa Ana, víctima del ataque de un perro Dogo. El trágico suceso ocurrió durante la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Krieger, entre Stevenson y la colectora de la Ruta Nacional 12.
La víctima, identificada como Marta Moral, ingresó a la parte trasera del inmueble por motivos que aún investigan las autoridades. En ese sector, y según testimonios de vecinos, se encontraba el animal, que la atacó y le provocó heridas de extrema gravedad. En el momento del ataque, la propietaria de la casa no estaba presente.
Al tomar conocimiento de lo ocurrido, la dueña de la vivienda trasladó a Moral en su propio vehículo hasta el hospital de Santa Ana. Debido a la severidad de las mordeduras, los médicos derivaron a la paciente al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, en Posadas, donde quedó internada.
De qué murió la jubilada atacada por un perro en Misiones
A pesar de los esfuerzos médicos, alrededor de las 15:30 la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio. El personal sanitario aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró revertir la situación y finalmente confirmaron el deceso.
Efectivos de la Comisaría de Santa Ana, dependiente de la Unidad Regional XIII de la Policía de Misiones, continúan con las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias exactas del ataque. Los investigadores buscan determinar cómo accedió la jubilada a la propiedad y las razones que motivaron la agresión del animal.
Las autoridades policiales trabajan en el lugar del suceso y recolectan testimonios de vecinos para reconstruir la secuencia de los hechos. Si bien aún no se determinaron las causas que llevaron a la mujer a ingresar al patio trasero de la vivienda vecina, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y mantienen abierta la pesquisa. El perro, un ejemplar de raza Dogo, permanece bajo custodia de sus dueños mientras se desarrollan las pericias correspondientes, y se espera que en las próximas horas se realicen nuevas declaraciones testimoniales que aporten luz sobre este trágico episodio que conmocionó a la pequeña comunidad de Santa Ana.
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