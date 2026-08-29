Tragedia en Misiones: un perro atacó y mató a una jubilada de 93 años

Las autoridades policiales trabajan en el lugar del suceso y recolectan testimonios de vecinos para reconstruir la secuencia de los hechos. Si bien aún no se determinaron las causas que llevaron a la mujer a ingresar al patio trasero de la vivienda vecina, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y mantienen abierta la pesquisa. El perro, un ejemplar de raza Dogo, permanece bajo custodia de sus dueños mientras se desarrollan las pericias correspondientes, y se espera que en las próximas horas se realicen nuevas declaraciones testimoniales que aporten luz sobre este trágico episodio que conmocionó a la pequeña comunidad de Santa Ana.