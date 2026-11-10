León XIV, ante una marea de gente en Palermo: "Una bienvenida que quizás sólo la Argentina puede dar"
En su nuevo paso por Palermo, el papa León XIV saludó a una verdadera multitud presente y se mostró muy cercano a los jóvenes.
Durante la multitudinaria vigilia de este martes en Palermo, el papa León XIV protagonizó un conmovedor diálogo con jóvenes y educadores comprometidos con la ayuda social en los barrios más postergados. El encuentro estuvo marcado por el entusiasmo popular y por una profunda reflexión sobre los límites del trabajo comunitario.
Al tomar la palabra antes de responder a las inquietudes del público, el Pontífice celebró la calidez de la recepción brindada por la multitud: "¡Qué maravillosa acogida! Una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar. ¡Gracias!".
El testimonio de Agustina y la pregunta por los límites al papa León XIV
En representación de las experiencias territoriales, Agustina, maestra de primaria, presentó el testimonio compartido con Cristian, un joven de su comunidad. Durante su intervención, expuso la cruda realidad del trabajo con los sectores excluidos y el dolor de ver a quienes no logran salir adelante:
"Aprendí que aun con compromiso y fe hay situaciones que se nos escapan de las manos. Mi mamá me enseñó otra frase de Santa Nazaria: 'Adelante, siempre adelante'. Esa frase me anima, pero a veces me cuesta seguir. Santo Padre, ¿cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?", consultó la joven.
La respuesta del papa León XIV: "Las fuerzas de Dios no se agotan"
Emocionado por el planteo, León XIV agradeció el compromiso de la docente y ofreció un mensaje de aliento centrado en la fe y la templanza: "Comprendo lo que sientes, sé que es duro, pero no pierdas la esperanza. San Ignacio de Loyola decía: 'Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios'. Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los de los demás. Y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan".
El Santo Padre apeló a la parábola bíblica de la siembra para recordar que los resultados no siempre son inmediatos ni visibles para quienes realizan el esfuerzo diario: "Jesús nos hablaba de una semilla que crece mientras el sembrador duerme. No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos. Así que conserva las palabras de Santa Nazaria: 'Adelante, siempre adelante'. El Señor camina contigo".
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