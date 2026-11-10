León XIV, ante una marea de gente en Palermo: "Una bienvenida que quizás sólo la Argentina puede dar"

La respuesta del papa León XIV: "Las fuerzas de Dios no se agotan"

Emocionado por el planteo, León XIV agradeció el compromiso de la docente y ofreció un mensaje de aliento centrado en la fe y la templanza: "Comprendo lo que sientes, sé que es duro, pero no pierdas la esperanza. San Ignacio de Loyola decía: 'Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios'. Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los de los demás. Y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan".