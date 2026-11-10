El nuevo recorrido de León XIV en el papamóvil: la emoción de la multitud en Palermo
Ante una multitud que aguarda por sus palabras, el papa León XIV nuevamente se paseó por las calles de Palermo saludando a los católicos.
Tras su significativo paso por Córdoba, donde miles de fieles asistieron a escucharlo tanto en el predio de FAdeA como en las inmediaciones de la Catedral, el papa León XIV regresó a Buenos Aires y volvió a hacer su reconocido paseo en papamóvil por Palermo, saludando a los fieles que se acercaron a verlo.
Ante una verdadera marea de gente, el santo padre bendijo a bebés y le sonrió a quienes se tomaron el tiempo de asistir para escuchar un nuevo mensaje.
El nuevo recorrido de León XIV en el papamóvil: la emoción de la multitud en Palermo
La imagen es, sencillamente conmovedora: León XIV ha dedicado todas sus horas a la gente que se encuentra necesitada de un mensaje diferente. Sus palabras hasta el momento y su noble actitud ante las diferentes carencias que le fueron expresadas han hecho de esta visita un escenario histórico y emocionante.
Papa León XIV: "Sueñen con una Iglesia que haga lío, como se los pedía su paisano Francisco"
Durante su profunda presentación en la Catedral de Córdoba, el papa León XIV convocó a sacerdotes, seminaristas y laicos a renovar su histórico compromiso con la Iglesia argentina. El Sumo Pontífice pidió enfáticamente no bajar los brazos ante las dificultades y salir a evangelizar acompañando a los sectores más vulnerables.
En la primera parte de su discurso, el Pontífice advirtió sobre el peligro de “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”, invitando a los religiosos a revisar sus conductas y a cuidar su vínculo personal con el Señor. Al dirigirse a los seminaristas, les pidió "dejarse evangelizar por su pueblo", recordando una contundente frase de su antecesor sobre la sensibilidad social: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.
En esa misma línea, el Papa aclaró que si bien las injusticias y el hambre requieren respuestas urgentes, el rol pastoral es innegociable. “La Iglesia no es una agencia humanitaria. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y a su Evangelio”, sentenció.
Para contrarrestar el desánimo y la falta de resultados visibles que muchas veces sufren quienes ejercen la vida consagrada, León XIV recordó la perseverancia del primer santo argentino, Héctor Valdivielso Sáez, y del icónico cura Brochero, quienes jamás abandonaron su labor.
El momento más resonante de la tarde llegó cuando, en un claro homenaje a Jorge Bergoglio, convocó a todos los presentes a no perder el entusiasmo: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como se los pedía su paisano Francisco”. Finalmente, cerró su mensaje pidiendo que la Virgen de Luján acompañe el camino de una feligresía dispuesta a no aflojar hasta alcanzar la santidad.
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