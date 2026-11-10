El nuevo recorrido de León XIV en el papamóvil: la emoción de la multitud en Palermo

En esa misma línea, el Papa aclaró que si bien las injusticias y el hambre requieren respuestas urgentes, el rol pastoral es innegociable. “La Iglesia no es una agencia humanitaria. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y a su Evangelio”, sentenció.

Papa León XIV: "Sueñen con una Iglesia que haga lío, como se los pedía su paisano Francisco"

Para contrarrestar el desánimo y la falta de resultados visibles que muchas veces sufren quienes ejercen la vida consagrada, León XIV recordó la perseverancia del primer santo argentino, Héctor Valdivielso Sáez, y del icónico cura Brochero, quienes jamás abandonaron su labor.

El momento más resonante de la tarde llegó cuando, en un claro homenaje a Jorge Bergoglio, convocó a todos los presentes a no perder el entusiasmo: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como se los pedía su paisano Francisco”. Finalmente, cerró su mensaje pidiendo que la Virgen de Luján acompañe el camino de una feligresía dispuesta a no aflojar hasta alcanzar la santidad.