Luquitas Rodríguez recordó su emocionante encuentro con el papa Francisco: "Sí que me ha marcado"
En la previa al encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Monumento a los Españoles, el streamer reveló cómo fue su vínculo con Jorge Bergoglio.
En la previa del esperado encuentro entre el papa León XIV y la juventud argentina en el Monumento a los Españoles, el humorista y conductor Luquitas Rodríguez estuvo presente entre la multitud de fieles y compartió un conmovedor testimonio sobre la profunda huella que dejó en su vida su vínculo con Jorge Bergoglio.
El streamer, que asistió a la vigilia juvenil a la espera de la llegada de la comitiva vaticana en Palermo, recordó el impacto que tuvo haber conocido a Francisco años atrás y cómo ese hecho transformó radicalmente su fe y su camino personal.
El impacto de Luquitas Rodríguez sobre conocer al papa León XIV y el camino hacia el bautismo
Consultado sobre su experiencia con el fallecido pontífice argentino, Luquitas no dudó en catalogar aquel momento como un hito determinante en su trayectoria espiritual.
"Tuve la suerte de poder conocer a Francisco, tener un momento con él, poder hacerle una pregunta y sí que me ha marcado. Fue muy importante para mí y lo siento de alguna manera como una continuidad de eso, esto de hoy", reflexionó el conductor ante los micrófonos.
Al profundizar sobre cómo aquella vivencia reconfiguró su vida, reveló el estrecho lazo temporal entre su encuentro en el Vaticano, su posterior decisión de recibir el sacramento del bautismo y la partida del Papa argentino.
"Yo lo conocí a Francisco en Roma hace dos años y pico, tres años, y al siguiente año yo me bauticé en Roma, el mismo fin de semana en el que a Francisco le tocó irse. De alguna manera estuvo muy presente en mi camino la figura de Francisco. Sobre el final sí que lo tuve muy presente y además, como todos, el orgullo de que haya sido argentino: era casi como un abuelo de todos", concluyó emocionado.
Expectativa por la palabra de León XIV
Las declaraciones de Rodríguez resonaron con fuerza entre los miles de jóvenes congregados en el barrio porteño de Palermo, donde la multitud aguarda las palabras de León XIV en el marco del tramo final de su gira por el país.
El testimonio del streamer reflejó el clima de espiritualidad y memoria afectiva hacia la figura de Bergoglio que sobrevuela cada uno de los eventos masivos de esta visita pastoral
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