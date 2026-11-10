Luquitas Rodríguez recordó su emocionante encuentro con el papa Francisco: "Sí que me ha marcado"

"Yo lo conocí a Francisco en Roma hace dos años y pico, tres años, y al siguiente año yo me bauticé en Roma, el mismo fin de semana en el que a Francisco le tocó irse. De alguna manera estuvo muy presente en mi camino la figura de Francisco. Sobre el final sí que lo tuve muy presente y además, como todos, el orgullo de que haya sido argentino: era casi como un abuelo de todos", concluyó emocionado.

Expectativa por la palabra de León XIV

Las declaraciones de Rodríguez resonaron con fuerza entre los miles de jóvenes congregados en el barrio porteño de Palermo, donde la multitud aguarda las palabras de León XIV en el marco del tramo final de su gira por el país.

El testimonio del streamer reflejó el clima de espiritualidad y memoria afectiva hacia la figura de Bergoglio que sobrevuela cada uno de los eventos masivos de esta visita pastoral