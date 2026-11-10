Un sacerdote con discapacidad conmovió al papa León XIV: "Elegí abrirme y seguir amando la vida"

“Pero cuando, poco a poco, fui tomando consciencia de la discapacidad, tuve que pensar en cómo seguir viviendo como discípulo de Jesús y también como sacerdote”, relató, por lo cual “elegí abrirme, no encerrarme y salir. Seguir sonriendo, participar y amar la vida como viene”, dijo a través de una aplicación de inteligencia artificial que permitió reproducir sus palabras ante el Papa y el público presente.

El sacerdote también destacó el apoyo recibido por parte de la comunidad eclesial, ya que gracias a iniciativas impulsadas por formadores y seminaristas de la arquidiócesis, continúa participando activamente de la vida pastoral; entre otras tareas, preside una misa mensual y prepara homilías que luego son leídas por otros sacerdotes.

La tecnología se convirtió además en una herramienta clave para sostener su ministerio, teniendo en cuenta que, mediante aplicaciones de asistencia basadas en inteligencia artificial, puede compartir reflexiones, meditaciones y mensajes pastorales que llegan a distintos grupos de fieles.

Hacia el final de su intervención, formuló una pregunta dirigida directamente al Pontífice. Consciente de que muchos sacerdotes y religiosos atraviesan enfermedades o limitaciones físicas con el paso de los años, quiso saber: “¿Qué consejos puede darnos para vivir con entrega a Dios y a nuestros hermanos en esta etapa de nuestro peregrinar?”

Una vez que finalizó, el Papa, que se había mostrado visiblemente conmovido por el testimonio, se acercó al sacerdote, le dedicó unas palabras y lo abrazó fraternalmente por su mensaje de fe y vocación de servicio.