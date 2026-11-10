Un sacerdote con discapacidad conmovió al papa León XIV: "Elegí abrirme y seguir amando la vida"
En Córdoba, el Papa escuchó el conmovedor testimonio de un cura que quedó con múltiples discapacidades tras una cirugía, pero pudo seguir con su ministerio.
En el marco de su visita pastoral a Córdoba, el papa León XIV protagonizó este martes uno de los momentos más emotivos de su gira por nuestro país, al escuchar el testimonio de un sacerdote que, tras sufrir una grave complicación médica hace más de una década, debió reconstruir su vida y su ministerio desde la discapacidad.
La escena tuvo lugar frente a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, pocas horas después de la multitudinaria misa que el Pontífice encabezó en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).
Entre los fieles que pudieron acercarse al Santo Padre, en la Catedral tomó la palabra un sacerdote de la arquidiócesis de Córdoba cuya historia despertó una profunda atención entre los presentes.
El religioso relató que hace once años sufrió una falta de oxígeno en el cerebro durante una intervención quirúrgica que, en principio, era de baja complejidad, pero que lo dejó con secuelas permanentes que afectaron su capacidad para hablar, caminar y ver.
Explicó a León XIV que uno de los mayores desafíos fue replantearse cómo continuar viviendo plenamente su vocación sacerdotal; durante ese proceso, se enfrentó a sentimientos de tristeza, enojo y desesperanza, aunque finalmente decidió optar por otro camino.
“Pero cuando, poco a poco, fui tomando consciencia de la discapacidad, tuve que pensar en cómo seguir viviendo como discípulo de Jesús y también como sacerdote”, relató, por lo cual “elegí abrirme, no encerrarme y salir. Seguir sonriendo, participar y amar la vida como viene”, dijo a través de una aplicación de inteligencia artificial que permitió reproducir sus palabras ante el Papa y el público presente.
El sacerdote también destacó el apoyo recibido por parte de la comunidad eclesial, ya que gracias a iniciativas impulsadas por formadores y seminaristas de la arquidiócesis, continúa participando activamente de la vida pastoral; entre otras tareas, preside una misa mensual y prepara homilías que luego son leídas por otros sacerdotes.
La tecnología se convirtió además en una herramienta clave para sostener su ministerio, teniendo en cuenta que, mediante aplicaciones de asistencia basadas en inteligencia artificial, puede compartir reflexiones, meditaciones y mensajes pastorales que llegan a distintos grupos de fieles.
Hacia el final de su intervención, formuló una pregunta dirigida directamente al Pontífice. Consciente de que muchos sacerdotes y religiosos atraviesan enfermedades o limitaciones físicas con el paso de los años, quiso saber: “¿Qué consejos puede darnos para vivir con entrega a Dios y a nuestros hermanos en esta etapa de nuestro peregrinar?”
Una vez que finalizó, el Papa, que se había mostrado visiblemente conmovido por el testimonio, se acercó al sacerdote, le dedicó unas palabras y lo abrazó fraternalmente por su mensaje de fe y vocación de servicio.
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