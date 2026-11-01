Licencia de conducir en Buenos Aires: cuáles son los cambios reglamentarios al rendir el examen con caja automática

El cambio también busca evitar que se considere equivalente una evaluación que se hace con dos sistemas mecánicos distintos. La caja automática simplifica ciertas operaciones durante la marcha, mientras que la manual requiere coordinación entre el embrague, el acelerador y las relaciones de transmisión.

Según el criterio establecido por la Provincia de Buenos Aires, los vehículos automáticos y manuales no exigen las mismas destrezas para circular.

Qué deben tener en cuenta quienes van a sacar el registro

Quienes estén por tramitar su primera licencia en la Provincia de Buenos Aires deberán considerar con qué vehículo van a hacer la evaluación práctica. La elección entre un auto automático y uno manual tendrá consecuencias sobre las condiciones que figurarán en el documento una vez aprobado el examen.

Si el aspirante utiliza un vehículo automático, deberá saber que la licencia incluirá la limitación y que no podrá manejar auto con caja manual mientras esa restricción siga vigente.

Por eso, quienes necesiten manejar ambos tipos de vehículos deberían consultar previamente con el centro emisor de licencias de su municipio qué alternativas tienen para rendir y qué procedimiento corresponde para obtener una habilitación que contemple la transmisión manual.

También es importante confirmar los requisitos y las condiciones del examen en la jurisdicción donde se inicia el trámite. La circular establece criterios para la evaluación práctica en la Provincia de Buenos Aires.