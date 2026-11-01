El papa León XIV en Argentina: cómo será el operativo de seguridad en Recoleta
La Nunciatura Apostólica se convierte en el epicentro de la visita del Papa. Por eso, en sus alrededores habrá restricciones de circulación. Los detalles.
La inminente llegada del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha un impresionante dispositivo de control y prevención enfocado en los alrededores de la Nunciatura Apostólica. El plan de seguridad comenzará a regir a partir del mediodía del sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta las últimas horas de la tarde del miércoles 11 de noviembre, período en el cual la zona céntrica del barrio de Recoleta experimentará fuertes restricciones a la circulación vehicular y un riguroso monitoreo policial.
El polígono afectado abarcará una zona neurálgica de la capital federal, delimitada por las avenidas Alvear, Cerrito, del Libertador y Callao. De forma complementaria, las medidas de resguardo incluirán un radio de 100 metros sobre las arterias Rodríguez Peña y Montevideo, en los tramos comprendidos entre Quintana y Alvear.
Para garantizar la movilidad dentro del área vallada, el operativo habilitará exclusivamente dos vías de acceso y egreso: los cruces de la avenida Alvear con la calle Libertad y de la avenida Alvear con la avenida Callao. Los ciudadanos que residan dentro del perímetro delimitado deberán exhibir de forma obligatoria su Documento Nacional de Identidad con la dirección actualizada para acreditar su domicilio.
Aquellas personas que no dispongan de la dirección en el documento —abarcando a vecinos, empleados de la zona y comerciantes— tendrán que tramitar un formulario online con carácter de declaración jurada, el cual estará disponible en la web oficial del Gobierno de la Ciudad. Por su parte, los turistas y huéspedes alojados en hoteles u otros emprendimientos del sector deberán exhibir el comprobante de su reserva para acceder, mientras que los trabajadores de dichos establecimientos gastronómicos y hoteleros deberán completar la correspondiente declaración jurada.
El plan integral contempla asimismo estrictas pautas para los vehículos parqueados en la vía pública. Los dueños de los rodados situados dentro del espacio restringido contarán con plazo límite hasta el mediodía del sábado 7 de noviembre para removerlos. A fin de compensar los lugares perdidos, la Ciudad habilitará zonas de estacionamiento a 45 grados sobre el margen derecho de la avenida Callao (entre Vicente López y avenida del Libertador) y a lo largo de la avenida del Libertador en dirección a Retiro (entre Libertad y Callao).
Los automóviles que no sean retirados a tiempo serán removidos por personal y grúas de Tránsito hacia la playa del predio de la Facultad de Derecho, en un procedimiento que no generará costos para sus titulares. Por último, la logística del evento implicará la reubicación preventiva de los contenedores de basura y el desvío temporal de los itinerarios de diversas líneas de colectivos que transitan habitualmente por esa área de la capital.
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