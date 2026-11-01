El papa León XIV en Argentina: cómo será el operativo de seguridad en Recoleta

La inminente llegada del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha un impresionante dispositivo de control y prevención enfocado en los alrededores de la Nunciatura Apostólica. El plan de seguridad comenzará a regir a partir del mediodía del sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta las últimas horas de la tarde del miércoles 11 de noviembre, período en el cual la zona céntrica del barrio de Recoleta experimentará fuertes restricciones a la circulación vehicular y un riguroso monitoreo policial.