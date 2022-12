El gesto de la mamá de Lionel Messi con una fan argentina

El periplo de Maitena comenzó en Entre Ríos poco después de que la joven sufriera dos muertes cercanas y particularmente duras: la de su novio desde hacía 5 años -que falleció en mayo- y la de su abuelo, que ocurrió al poco tiempo.

"Yo estaba muy mal. No me quería levantar de la cama, bajé mucho de peso y no quería que nadie me hablara", contó Maitena en declaraciones televisivas cuando su historia se volvió viral.

Con el apoyo de su familia Maitena dio el paso y se fue a trabajar en un hotel en Qatar durante el Mundial y cuando la Selección llegó a la final recibió un mensaje de Instagram que le cambió el viaje.

"Mi mamá leyó sobre vos en algún medio de Argentina. ¿Me podrías pasar un número para que se pueda contactar con vos?", le escribió María Sol, la hermana de Lionel Messi, a la joven entrerriana.

Poco después la madre del Capitán de la Selección le escribió: "¡Hola Maitena! Soy Celia, la mamá de Leo. Leí sobre vos y me conmovió. ¿Tenés entrada para mañana?".

Las dos hablaron por teléfono y la madre de Messi le dejó a Maitena una entrada para ver la final contra Francia en el estadio Lusail. El encargado de entregarle el ticket fue Rodrigo, el hermano del Capitán de la Selección, con quien terminó sacándose una foto.

"A esa altura ya no sabía qué más hacer", reconoció Maitena sobre lo increíble de la secuencia.