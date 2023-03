Martín, el nene que le escribió a Messi: "Estoy muy contento con la repercusión que tuvo mi carta"

cartita nene coronel dorrego.jpg

Ella le dijo que de ninguna manera, que si quería escribirle a Messi lo hiciera en un papel. Y mientras lavaba los platos apareció Martín en la cocina con la carta ya escrita en un papel de los mandados que habían hecho ese día porque estuvieron comprando los útiles para el comienzo de clases.

Le preguntamos a la familia cómo vivieron el último mundial y esto nos contaron:

-Lo vivimos en familia. Fue re lindo. Un día Martin se fue a casa de un amigo a verlo y varias veces con amigos en casa. El último partido lo vimos acá solos y fue una emoción gigante. Hace dos semanas que venía pidiendo el poster gigante de la Selección y se compró el poster gigante y completó el álbum. Lo vivió feliz como lo tiene que vivir todo niño.

WhatsApp Image 2023-03-04 at 10.13.45 AM.jpeg

Melina relató cómo fue leer la carta de Martín:

-Lo leí y me puse tan feliz. Me dio un orgullo leerlo. Creo que para toda mamá es lindo leer lo que yo leí y escrito de puño y letra de él y que él lo hubiese pensado….se me infla el pecho. Yo lo publiqué en mi estado de WhatsApp y en una historia de Instagram porque no sé hacer más con redes sociales, no las manejo bien. Y una mamá de fútbol lo vio y me dijo que había que hacerlo viral y lo subió a Twitter y empezaron las repercusiones. Martín está muy contento.

-¿Qué respuestas recibiste tras la publicación?

-Fue una locura como se compartió por todos lados. Nos empezaron a llamar de todas partes y no caemos en la repercusión que tuvo. Él está re contento y dice que somos famosos.