La furia de Marcela Coronel tras la liberación de la cuidadora que maltrató a su madre

EL CASO DE LA AGRESIÓN A LA MAMÁ DE MARCELA CORONEL



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Las razones de la excarcelación y la bronca familiar

La medida que permitió la salida de la cuidadora se concretó apenas 48 horas después de su aprehensión, a raíz de los resultados arrojados por los estudios médicos exhaustivos practicados a la mujer de 100 años en el Hospital Italiano. Según explicaron los voceros judiciales, los exámenes no detectaron lesiones físicas de gravedad en el cuerpo de la víctima, un requisito técnico que precipitó la liberación de la imputada, quien de todos modos sigue vinculada formalmente a la causa penal caratulada por violencia intrafamiliar. Ante este panorama, la panelista remarcó públicamente su frustración y exigió que la situación procesal se recrudezca acorde a la gravedad del maltrato expuesto en las imágenes.