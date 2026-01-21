Peligro de incendios forestales: el 60% del país está en riesgo extremo por el calor

image Mapa de incendios forestales

Recomendaciones para evitar desastres

Ante este panorama, las autoridades solicitan extremar los cuidados. Cualquier descuido puede desencadenar un desastre ambiental de magnitud.

No realizar quema de pastizales ni basura.

No arrojar colillas de cigarrillos ni vidrios en rutas o campos.

Apagar completamente las fogatas en zonas habilitadas.

Dar aviso inmediato al 911 o Bomberos ante la visualización de humo.

Recién hacia el final de la semana podría llegar un alivio con un cambio de masa de aire, aunque las precipitaciones seguirán siendo escasas en la zona núcleo.