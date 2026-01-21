Peligro de incendios forestales: el 60% del país está en riesgo extremo por el calor
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que la ola de calor y la sequedad del aire elevan el riesgo de incendios forestales.
Un reporte del Servicio Meteorológico Nacional encendió todas las alarmas en las últimas horas debido a las condiciones climáticas adversas. Más del 60% del territorio nacional se encuentra bajo peligro extremo de incendios forestales, una situación potenciada por la estabilidad atmosférica, la falta de precipitaciones y el viento norte que afecta a gran parte de la Argentina.
El escenario es crítico principalmente en la Patagonia, la región pampeana, Cuyo y el Litoral. Si bien la ausencia de lluvias favorece a los veraneantes, la combinación de sequía y temperaturas que rozan los 40 grados genera un “combo letal” para la propagación del fuego. La única excepción es el NOA, donde rigen alertas por tormentas.
La ola de calor y el mapa de riesgo de incendios forestales
El ascenso térmico es marcado. En el sur de la región Pampeana y el norte de la Patagonia, los termómetros se ubican entre los 36°C y los 39°C. Provincias como La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut son las más sofocantes, lo que mantiene el índice de peligrosidad en niveles máximos.
Para este miércoles, el panorama no mejora: se espera que se acentúe el estrés hídrico con vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 90 km/h en el este de Chubut, complicando aún más la contención de posibles focos ígneos.
Recomendaciones para evitar desastres
Ante este panorama, las autoridades solicitan extremar los cuidados. Cualquier descuido puede desencadenar un desastre ambiental de magnitud.
No realizar quema de pastizales ni basura.
No arrojar colillas de cigarrillos ni vidrios en rutas o campos.
Apagar completamente las fogatas en zonas habilitadas.
Dar aviso inmediato al 911 o Bomberos ante la visualización de humo.
Recién hacia el final de la semana podría llegar un alivio con un cambio de masa de aire, aunque las precipitaciones seguirán siendo escasas en la zona núcleo.
