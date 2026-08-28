Llenó de abrazos y palabras de amor a su perrita Palta y se volvió viral: "Te voy a contar cómo te conocí..."
Se llama Ian y tiene un amor único por su perra, a quien asegura haber adoptado porque era "la más especial" entre sus hermanitos perrunos.
Abrazados y con la cabeza de su perra apoyada suavemente sobre su cuello, Ian sostiene a Palta mientras le habla con ternura. En un video tan íntimo como emotivo (que no tardó en volverse viral), el nene aprovecha el momento de descanso para confesarle cuánto cambió su vida desde que ella llegó y su mamá lo compartió en redes sociales.
Pero lo que más llamó la atención a los usuarios de Instagram que vieron el video fue cómo Ian le contó a Palta, una vez más, la historia del día en que se conocieron.
Llenó de abrazos a su perrita Palta y se volvió viral: "Te voy a contar cómo te conocí..."
Todo empezó en la localidad de Derqui, cuando la mamá de la perrita tuvo una camada de cachorros. Entre todos los hermanitos, Palta destacó desde el primer instante por ser la única de pelaje oscuro, lo que Ian destaca como "especial". Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su historia no fue solo su apariencia, sino una travesura de cachorra que casi termina mal: la perra había quedado atrapada en un espacio sumamente estrecho, entre una casita, un gabinete de gas y una mesa.
Lejos de darse por vencido, Ian dedicó casi media hora de esfuerzo constante para lograr destrabarla y sacarla sana y salva.
Ese rescate selló un pacto de lealtad indestructible entre ambos. A partir de ese día, la cachorra no volvió a despegarse de su lado: lo seguía a todas partes mientras él andaba en su mini auto e incluso elegía dormir plácidamente sobre sus ojotas.
Entre mimos, abrazos y promesas de protección, Ian reafirma en el video un vínculo que nació con una travesura en Derqui y se consolidó en una amistad incondicional. "Desde que llegaste estoy más alegre, sos hermosa", le susurra al oído, coronando una historia de afecto puro que refleja el impacto de salvar y cuidar a un animal.
Imperdible video entre Ian y su perra Palta: mirá
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