Llenó de abrazos y palabras de amor a su perrita Palta y se volvió viral: "Te voy a contar cómo te conocí..."

Llenó de abrazos a su perrita Palta y se volvió viral: "Te voy a contar cómo te conocí..."

Todo empezó en la localidad de Derqui, cuando la mamá de la perrita tuvo una camada de cachorros. Entre todos los hermanitos, Palta destacó desde el primer instante por ser la única de pelaje oscuro, lo que Ian destaca como "especial". Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su historia no fue solo su apariencia, sino una travesura de cachorra que casi termina mal: la perra había quedado atrapada en un espacio sumamente estrecho, entre una casita, un gabinete de gas y una mesa.