Merlo: hallaron a un bebé recién nacido abandonado en la vía pública y dentro de una bolsa

Tras el descubrimiento, los vecinos alertaron de inmediato a la Policía. En cuestión de minutos arribaron patrulleros y una ambulancia que trasladó al bebé al Sanatorio San Juan Evangelista, ubicado sobre la calle Eva Perón al 4000, donde recibió atención médica urgente.

“Está vivo, está bien. Se lo llevaron con el cordón y todavía tenía sangre en su cuerpito”, explicó Liliana, aliviada por la evolución favorable del recién nacido. Desde la comunidad señalaron que las autoridades darán intervención al área de Niñez para determinar los pasos a seguir y definir si el bebé será alojado en una institución de resguardo u otro dispositivo de protección.

En paralelo, vecinos del barrio comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de aportar datos a la investigación. Según indicaron, surgieron referencias sobre una mujer delgada que habría sido vista entre las 10.30 y las 10.40 en esa misma esquina, llevando una bolsa similar a la que contenía al bebé. La Justicia trabaja para esclarecer lo sucedido e identificar a la persona responsable del abandono.