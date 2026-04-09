Lo buscaban por cometer dos entraderas y lo encontraron escondido debajo de un jacuzzi

Según establecieron los investigadores, el primero de los hechos ocurrió durante la madrugada del 1 de febrero. En esa ocasión, los delincuentes ingresaron a la casa de una mujer de 62 años, a quien golpearon en la cabeza para reducirla. Luego la ataron de pies y manos y le robaron cinco millones de pesos en efectivo, joyas de oro, un arma antigua tipo escopeta y un automóvil Citroën C3.

Semanas después, la banda habría vuelto a actuar en la ciudad entrerriana de Gualeguay. Allí, el objetivo fue la vivienda de un hombre de 39 años que no se encontraba en el lugar al momento del asalto. Los atacantes entraron a la propiedad y sustrajeron 3.500 dólares, además de distintos electrodomésticos.

A partir de este último episodio, la Policía de Entre Ríos logró establecer que los sospechosos tenían domicilio en el conurbano bonaerense, lo que motivó la intervención de la DDI San Martín. Con tareas de vigilancia, seguimientos encubiertos y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron ubicar el lugar donde se ocultaban.

Ante este escenario, el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial San Martín autorizó la realización de un allanamiento de urgencia en el domicilio apuntado para este miércoles.

Al llegar a la casa, ubicada sobre Intendente Alvear al 1900, los agentes irrumpieron y detuvieron a Yniguez y Romero, pero no había rastros de Funes.

Buscaron por todos los rincones de la casa. Incluso, en el baño donde detectaron un polvillo en los bordes de un jacuzzi que les llamó la atención.

Al tomar la bañadera con fuerza, los detectives notaron que no estaba adherida completamente a la estructura. Al levantarla, encontraron al sospechoso. Se escondía en un habitáculo de aproximadamente 1,5m 2.

En su escondite, Funes contaba con botellas de agua y alimentos necesarios para permanecer oculto durante varias horas. Asimismo, tenía a disposición un respirador y enchufes por si necesitaba cargar algún dispositivo móvil.

Tanto Funes como sus dos cómplices quedaron detenidos y fueron trasladados a la provincia de Entre Ríos, donde serán juzgados por robo agravado.