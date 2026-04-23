Descanso inesperado: por qué será feriado el 24 de abril y a quiénes beneficia

Calendario de feriados 2026

Más allá de este feriado puntual, el calendario nacional 2026 todavía ofrece varias fechas de descanso a lo largo del año. A continuación, todos los feriados que quedan:

1 de mayo – Día del Trabajador

– Día del Trabajador 25 de mayo – Día de la Revolución de Mayo

– Día de la Revolución de Mayo 17 de junio – Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

– Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes 20 de junio – Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

– Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano 9 de julio – Día de la Independencia

– Día de la Independencia 17 de agosto (trasladable) – Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

(trasladable) – Paso a la Inmortalidad de José de San Martín 12 de octubre (trasladable) – Día del Respeto a la Diversidad Cultural

(trasladable) – Día del Respeto a la Diversidad Cultural 20 de noviembre (trasladable) – Día de la Soberanía Nacional

(trasladable) – Día de la Soberanía Nacional 8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María

– Inmaculada Concepción de María 25 de diciembre – Navidad

Estos feriados forman parte del calendario oficial y aplican en todo el país, permitiendo planificar escapadas, viajes o momentos de descanso.