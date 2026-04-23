Descanso inesperado: por qué será feriado el 24 de abril y a quiénes beneficia
Tras el receso de Semana Santa, aparece una nueva oportunidad de descanso en el calendario. Sin embargo, este feriado no será para todos...
El viernes 24 de abril fue decretado como feriado, generando la posibilidad de un nuevo fin de semana largo. Sin embargo, esta medida no forma parte del calendario nacional, por lo que su alcance será limitado y no impactará a todos los trabajadores por igual.
La decisión responde a disposiciones locales que buscan conmemorar fechas importantes en determinados municipios, permitiendo extender el descanso y fomentar actividades recreativas en esas zonas.
Los motivos del feriado del 24 de abril
El feriado del 24 de abril aplica específicamente en los municipios de Tres Arroyos y Marcos Paz. En el caso de Tres Arroyos, el asueto se debe al aniversario fundacional del distrito, mientras que en Marcos Paz se celebra la festividad patronal en honor a San Marcos Evangelista.
Durante esa jornada, los empleados del sector público y algunas entidades, como sucursales del Banco Provincia, no tendrán actividad. En el sector privado, en cambio, la adhesión dependerá de cada empleador, por lo que no todos los trabajadores podrán acceder automáticamente al día libre.
Para quienes sí estén alcanzados por la medida, el viernes se sumará al sábado y domingo, conformando un fin de semana largo ideal para descansar o realizar escapadas.
Calendario de feriados 2026
Más allá de este feriado puntual, el calendario nacional 2026 todavía ofrece varias fechas de descanso a lo largo del año. A continuación, todos los feriados que quedan:
- 1 de mayo – Día del Trabajador
- 25 de mayo – Día de la Revolución de Mayo
- 17 de junio – Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- 20 de junio – Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- 9 de julio – Día de la Independencia
- 17 de agosto (trasladable) – Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- 12 de octubre (trasladable) – Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 20 de noviembre (trasladable) – Día de la Soberanía Nacional
- 8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre – Navidad
Estos feriados forman parte del calendario oficial y aplican en todo el país, permitiendo planificar escapadas, viajes o momentos de descanso.
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