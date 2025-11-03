 Feriados: el fin de semana largo de noviembre que se acerca

Cuándo es el fin de semana largo próximo

Se acerca noviembre y muchos se preguntan si habrá un feriado que permita un fin de semana largo antes de cerrar el año. La respuesta es afirmativa: según el calendario oficial, el próximo fin de semana largo será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre de 2025. El viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 1027/2024, mientras que el lunes 24 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20.