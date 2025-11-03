Feriados: el fin de semana largo de noviembre que se acerca
El anteúltimo mes del año ofrece un descanso extra: el calendario oficial marca un feriado por el Día de la Soberanía Nacional y un día no laborable turístico.
Se acerca noviembre y vuelve la duda: ¿habrá feriado que genere un fin de semana largo antes de que termine el año? La respuesta es afirmativa. Según el calendario oficial, el próximo fin de semana largo será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre de 2025.
El presidente Javier Milei, a través del Decreto 1027/2024, declaró el viernes 21 como día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20. Este empalme brinda la oportunidad ideal para organizar una escapada, disfrutar del descanso primaveral y aprovechar al máximo el tiempo libre.
Cuándo es el fin de semana largo próximo
Se acerca noviembre y muchos se preguntan si habrá un feriado que permita un fin de semana largo antes de cerrar el año. La respuesta es afirmativa: según el calendario oficial, el próximo fin de semana largo será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre de 2025. El viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 1027/2024, mientras que el lunes 24 se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20.
Este día recuerda un episodio clave de la historia argentina: la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845. Las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo Juan Manuel de Rosas y lideradas por Lucio Norberto Mansilla, se enfrentaron a Francia y Reino Unido, que buscaban imponer la libre navegación de los ríos. Aunque la superioridad extranjera era evidente, el coraje argentino y las cadenas sobre el Paraná simbolizaron resistencia, consolidando un precedente de soberanía que perdura hasta hoy.
Calendario de feriados 2025
El año llega a su fin y quedan apenas cuatro fechas oficiales para disfrutar, planificar escapadas y aprovechar el tiempo libre.
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible).
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario