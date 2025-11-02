Feriados inesperados: el próximo fin de semana será fin de semana largo
Noviembre arranca con un feriado que regalará un esperado fin de semana largo a quienes podrán disfrutar de unos días extra de descanso.
Llega noviembre, y con él una nueva oportunidad para descansar gracias a un feriado que alegrará a varios argentinos. Aunque no alcanza a todo el país, el viernes 7 de noviembre será una jornada no laborable en ciertas localidades, ofreciendo un respiro muy esperado.
Para muchos bonaerenses, este feriado se convierte en la excusa perfecta para disfrutar de un fin de semana largo, ideal para una escapada corta o actividades al aire libre. Con el calendario laboral a mitad de mes, contar con un día extra de descanso permite planificar viajes exprés, pasar tiempo en familia o simplemente relajarse sin la rutina habitual. Este feriado de noviembre se suma al listado de fechas estratégicas del año, ofreciendo un espacio para desconectarse y aprovechar al máximo los días libres, tanto dentro como fuera de la provincia.
El feriado del 7 de noviembre: los motivos
Este feriado no será de alcance nacional, pero sí beneficiará a los residentes de la Provincia de Buenos Aires, específicamente en la localidad de Tapalqué, que celebrará su aniversario fundacional. El viernes 7 de noviembre habrá descanso para quienes trabajen en el sector público, permitiéndoles aprovechar un fin de semana largo junto al sábado y domingo. Para el sector privado, la jornada será opcional y dependerá de la autorización de cada empleador.
Esta fecha especial combina tradición y descanso, ofreciendo a los vecinos de Tapalqué la oportunidad de participar de los festejos locales y, al mismo tiempo, disfrutar de un espacio para relajarse o realizar pequeñas escapadas sin salir de la provincia. Un momento ideal para celebrar y descansar a la vez.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
