 Feriados inesperados: el próximo fin de semana será fin de semana largo

Para muchos bonaerenses, este feriado se convierte en la excusa perfecta para disfrutar de un fin de semana largo, ideal para una escapada corta o actividades al aire libre. Con el calendario laboral a mitad de mes, contar con un día extra de descanso permite planificar viajes exprés, pasar tiempo en familia o simplemente relajarse sin la rutina habitual. Este feriado de noviembre se suma al listado de fechas estratégicas del año, ofreciendo un espacio para desconectarse y aprovechar al máximo los días libres, tanto dentro como fuera de la provincia.