Feriados: cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos restan hasta fin de año

Los feriados y el próximo fin de semana largo mantienen a los argentinos atentos: tras el reciente descanso por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, muchos ya quieren saber cuándo será el siguiente. Según el calendario oficial de 2025, el último fin de semana largo del año será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 al lunes 24.