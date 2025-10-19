Feriados: cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos restan hasta fin de año
Tras el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, muchos argentinos ya quieren saber cuándo llegará el próximo feriado.
Los feriados y el próximo fin de semana largo mantienen a los argentinos atentos: tras el reciente descanso por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, muchos ya quieren saber cuándo será el siguiente. Según el calendario oficial de 2025, el último fin de semana largo del año será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, trasladado del 20 al lunes 24.
Con el viernes 21 sumado como día no laborable con fines turísticos, quienes puedan aprovecharlo disfrutarán de cuatro días consecutivos de descanso. El último fin de semana largo de octubre también dejó números destacados: según la CAME, 1.440.000 turistas recorrieron el país, con un gasto total de 262.627 millones de pesos y un promedio diario por persona de $91.190.
Entre los destinos más elegidos, Córdoba alcanzó un 85% de ocupación hotelera y un gasto promedio por persona de $185.000; CABA recibió más de 100.000 visitantes con un 70% de ocupación y un impacto económico de 25.500 millones de pesos.
En el norte, Jujuy tuvo un 73,5% de ocupación, destacándose la Quebrada de Humahuaca con 83,2%, mientras que en Tucumán, eventos culturales impulsaron la ocupación, con San Javier y Yerba Buena superando el 85% y Monteros alcanzando el 99% gracias al festival "Monteros, Fortaleza del Folklore".
Los motivos del próximo feriado nacional
El Día de la Soberanía Nacional se celebra oficialmente cada 20 de noviembre, pero al ser un feriado trasladable, el Ejecutivo decidió moverlo al lunes 24 para generar un súper fin de semana largo. Este feriado se suma a un día no laborable con fines turísticos el viernes 21, lo que permite que muchos argentinos disfruten de un período de descanso extendido. Al ser declarado con fines turísticos, cada empleador puede decidir si se trabaja o no.
Calendario de feriados 2025
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)
De esta manera, el fin de semana largo de noviembre será el último del año, mientras que los feriados de diciembre ofrecen días de descanso sueltos, sin formar un nuevo “finde XXL”.
